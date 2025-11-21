普發1萬》JR東日本大飯店台北一泊二食限10間 比旅展便宜網瘋搶

「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」嚴選日本A5等級銘牌和牛入饌，搭配主廚秘製醬汁與季節蔬菜，脂香與鮮甜交織，風味迷人。(JR東日本大飯店台北提供)

趕搭「普發1萬元」的全民話題熱潮，JR東日本大飯店台北乘勢推出年度重點優惠「普發1萬放大術」住房專案，將1萬元的消費力極大化，提供正統道地的日系品牌住房體驗。專案內容以萬元為預算，主打主廚匠心美饌與精緻住宿的雙重享受，其中限量10間的「極饗和牛一泊二食住房專案」非常搶手，消息一釋出，旋即秒殺，為了回應顧客希望入住的期盼，業者受訪表示已適度限量加開。

搶攻普發金商機，業者推出的「普發1萬放大術」住房專案，提供兩款冬季限定組合，專案亮點為1萬元梭哈可享受價格遠遠超過1萬元的優惠，該專案結合日本料理郡司行雄主導的「HAYASE日本料理」的精緻料理與飯店精選房型，打造「一宿一宴」的冬日奢享之旅，為普發1萬元放大幸福感。

「普發1萬放大術」住房專案，將1萬元的消費力極大化，專案內容以萬元為預算，主打主廚匠心美饌與精緻住宿的雙重享受。(JR東日本大飯店台北提供)

「普發1萬放大術-冬季饗宴一泊二食住房專案」，原價25，377元，優惠價9999元；入住11坪雅致都會客房，品嘗日料餐廳的「季節主廚會席料理」。(JR東日本大飯店台北提供)

搶賺普發金商機，JR東日本大飯店台北推限量僅10間的「極饗和牛一泊二食住房專案」，專案秒殺，不少顧客敲碗希望飯店可增加專案數量。(JR東日本大飯店台北提供)

JR東日本大飯店台北「HAYASE」日本料理餐廳由日籍料理長郡司行雄執掌。(JR東日本大飯店台北提供)

首波登場的「普發1萬放大術-冬季饗宴一泊二食住房專案」，原價25,377元，優惠價9999元；旅客可入住11坪雅致都會客房，品嘗全台罕見、主打日本東北料理風格的「HAYASE」日料餐廳的「季節主廚會席料理」，從前菜到甜品共9道風味佳餚，以旬味入饌、刀工細膩，展現日本料理的層次與節奏；翌日還可暢享「鉑麗安」全日餐廳早餐2客。

如果追求極致饗宴的旅人，絕不能錯過限量僅10間的「普發1萬放大術 極饗和牛一泊二食住房專案」，原價33,715元，超值優惠價10,000元，現省23000多元。入住13坪大的行政尊榮客房一晚，享有行政酒廊專屬禮遇與Happy Hour暢飲「食」光；晚間於「HAYASE日本料理」品嘗要價近萬元的「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」，嚴選日本A5等級銘牌和牛，肉質細緻、油花分布均勻，以昆布高湯引出原味，搭配主廚秘製醬汁與季節蔬菜，脂香與鮮甜交織出冬季最迷人的滋味；翌日在「鉑麗安」全日餐廳享用豐盛早餐，讓身心都滿足。

業者表示限量10間的「普發1萬放大術 極饗和牛一泊二食住房專案」，由於非常超值，可以省下2萬多元，比旅展住宿券還優惠，用普發金1萬元就可以入住飯店高人氣的行政尊榮客房，享受政酒廊專屬禮遇；加上高檔的「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」和隔日自助式早餐，等於一泊三食1萬梭哈，專案一推出就秒殺。不少顧客敲碗希望飯店可增加專案數量，目前業者採限量增加專案名額，需聯繫飯店訂房組查詢預訂。

JR東日本大飯店台北為JR東日本集團首間海外飯店，位於台北市中心，步行1分鐘即可抵達南京復興捷運站，交通便捷。全館288間客房以自然光線與木質調為基調，呈現低調優雅的日式風格。「普發1萬放大術」住房專案即日起開放預訂，入住期間為12月1日至2026年2月26日，依方案不同有所調整，限量優惠，售完即止。

