普發1萬11/24起郵局開領現金！ 1550萬人已領取

全民普發現金1萬元再添新領現管道！財政部今（21）日宣布，自24日（週一）起全台1,292間郵局據點正式開放民眾領取現金，領取期間延續至115年4月30日止。截至21日中午統計，已有1,550萬人完成領取，領取率約達六成五。

郵局據點遍布全台各鄉鎮及離島地區，讓民眾能就近選擇方便時間領取現金。財政部說明，民眾只需在郵局營業時間至櫃檯辦理即可。領有健保卡的民眾務必攜帶具照片的健保卡；未領有健保卡者，則應持身分證或居留證等正本領取。

若需委託他人代領，除攜帶委託人的健保卡外，受託人也須同時攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並由受託人親自簽收。

針對115年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，家屬可備妥出生證明及其生母或生父身分證明文件正本，於115年5月22日前至郵局臨櫃領取。

目前普發現金提供多元領取方式，除了新增的郵局臨櫃服務外，民眾也可透過全台16間合作銀行ATM領現，或至官網登記入帳。（圖/記者高珞曦攝）

目前普發現金提供多元領取方式，除了新增的郵局臨櫃服務外，民眾也可透過全台16間合作銀行ATM領現，或至官網登記入帳。財政部提醒，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，務必補摺或透過網路銀行、行動銀行查詢確認入帳狀況。

財政部再次呼籲民眾提高警覺，政府絕不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知登記或領取現金，更不會要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理轉帳。所有要求提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，民眾可聯繫165反詐騙專線或1988客服專線查證。

