普發1萬11/5起登記！ 銀行「放大術」抽10萬、i17

普發1萬元現金登記入帳將在週三正式開跑！從明天(11/5)早上8點起，民眾可到官網輸入資料登記，不過要留意的是，線上登記採身分證統一編號或居留證統一證號尾數「分流制」，11月10號開始則不限尾數，而各大銀行也趁勢推出加碼活動，祭出抽iPhone 17 、10萬等好康，放大小確幸。

普發1萬現金登記入帳將在週三正式開跑。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「普發1萬元現金登記入帳，將在11月5號開放網路登記，各大銀行也祭出加碼活動，甚至還能抽iPhone。」普發1萬登記入帳，從11月5號上午8點開始開放登記，到2026年的4月30號截止。需要準備好手機、平板或電腦，接著點進普發現金官網10000.gov.tw登記入帳頁面，輸入本人或代領人資料，像是身分證統一編號或居留證統一證號、金融機構代號和帳號、和發放對象健保卡號。確認資料送出後，將依照各銀行作業程序，最快11月11號傍晚起陸續入帳。

普發1萬線上登記採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流制。（圖／TVBS）

不過開放登記日起前5天，採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，11月5號尾數0、1，11月6號尾數2、3，11月7號尾數4、5，11月8號尾數6、7，11月9號尾數8、9，11月10號開始則不限尾數。而銀行也紛紛出招，期盼民眾來登記。理財達人寶可孟：「有一些銀行給出非常大的獎項，如果你想要的是100%拿得到的，那玉山銀行他有加碼提供開戶加辦卡的優惠活動，那你至少可以拿到800元。」

各大銀行也趁勢推出加碼活動。（圖／TVBS）

像是如果選擇登記入帳到台北富邦銀行，最高可抽現金1萬，等於加倍好康；如果選登記入帳到台新銀行，也能抽台新Point1萬點。另外元大銀行則推出抽10萬回饋金活動，玉山銀行也沒缺席，除了能抽iPhone 17 Pro，還有日幣10萬、刷卡金等好禮。理財達人寶可孟：「民眾如果你參加這個的話，開戶數多的銀行中獎機率就更低了，但是你可以找一些比較小一點的，比如說彰銀抽刷卡金6萬，像這種他們的開戶數比較少的，那你的中獎機率就會提高。」銀行力拚讓普發1萬元現金放大，就盼民眾小確幸更有感。

