普發1萬2000萬人領了「達85％」 青鳥遭酸：有捐台電嗎

「普發現金1萬元」從11月5日開始登記，開始發放至今也進行將近一個月，財政部長莊翠雲10日表示，有超過2000萬人已經完成領取。之前曾有法師釋昭慧倡議拒領1萬元，如今統計已領人口高達85％，網友直呼「40％身體很誠實」、「原來青鳥這麼多毀憲窮台的人喔？」

民進黨立委李坤城10日質詢時問及普發現金1萬元的情況，財長莊翠雲表示，截至昨(9)日為止，已經超過2000萬人領取，實際數字為2012萬人領取，佔可領人數達85％。另，民眾領取普發1萬元的管道多元，財政部統計數據指出，網路登記的方式有42.55％，透過ATM領取者則佔24.16％。直接入帳比率為22.75％，人數約458萬人。郵局領現佔比約10.28％，約207萬人。

過去藍白立委推動還稅於民、普發1萬元措施，遭行政院、綠營杯葛，大肆宣傳「違憲」、「債留子孫」。大罷免大失敗後髮夾彎，決定普發現金1萬元，法師釋昭慧曾抗議，稱沒有「拒領」選項，閣揆卓榮泰曾喊「研議增設」，但連綠委吳思瑤也不挺，引來綠粉反彈而作罷。

PTT網友表示「40％嘴巴說不要，身體倒是很誠實！台電1000億哭哭，連40％都不幫你」、「窮台名單GET！一個都逃不了」、「不是說好不領的嗎」、「什麼？原來支持民進黨的也這麼多毀敗憲政窮台的人喔」、「法師：」、「你不領，我不領，大家救救...咦？」、「青鳥捐了沒？」

此次普發對象包含：國內現有戶籍國民，因公派駐國外人員及其具國籍眷屬，陸港澳及外籍配偶（具居留證），持有永久居留的外籍人士，2026年4月1日至30日出生的新生兒。

財政部提醒，領取期限至2026年4月30日止；至於2026年4月出生的新生兒，則可在2026年5月22日前至郵局領取。

