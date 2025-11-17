普發1萬ATM現金提領今天開放！領錢重點一次看
「全民+1 政府相挺」普發現金將自11月17日起至明年4月30日止，開放民眾透過全台指定ATM直接領取1萬元現金。此次參與服務的金融機構包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司等16家。
民眾領取程序相當簡便，只需準備提款卡、本人身分證號或居留證號，以及健保卡號三項資訊。將提款卡插入貼有「普發現金」識別貼紙的ATM，依畫面指示輸入相關資料即可完成領取。若為父母代領未滿13歲孩童的款項，則由代領人持自己的提款卡操作，輸入代領人身分證號及孩童健保卡號即可。財政部特別強調，不論是否跨行，金融機構皆不收取任何手續費。
財政部再次提醒民眾提高防詐意識，政府機關不會主動要求民眾操作ATM或提供帳號密碼。如接獲可疑電話、簡訊或電子郵件，應撥打165反詐騙專線查證，確保款項安全入袋。
