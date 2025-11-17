普發1萬ATM現金提領！11／17起開放16家銀行

粉紅色貼紙上寫著普發現金。（圖／東森新聞）





您領取普發一萬了嗎？還沒登記也不用擔心，從今天開始，全台16家金融機構、約2.8萬台ATM都可以領，只要帶提款卡、身分證、健保卡，3分鐘就能快速領現。各銀行也祭出抽獎優惠將一萬塊放大，讓民眾更有感。

提款機數鈔票，10張藍色小朋友，這是熱騰騰的普發一萬現金。

普發一萬塊您拿到手了嗎，如果還沒從11／17開始，在16家金融機構的ATM都可以領取，只要記得帶提款卡、身分證以及健保卡就可以順利拿到手。

粉紅色貼紙上寫著普發現金，有這標示的ATM都能領，插入卡片後，按下提款鍵，選擇全民1政府相挺，點下同意聲明，接著輸入身分證和健保卡卡號，3分鐘快速領現。

廣告 廣告

民眾：「準備繳卡費，因為剛好這個月做這個婚戒，花比較多錢，需要一萬塊來資助我。」

民眾：「很開心我希望可以把，把一萬塊拿去之後的旅遊基金，拿去出國玩。」

包含台銀、土銀、一銀、國泰、台新、郵局等等，全台一共2.8萬台，覆蓋率超過8成不怕領不到，但要留意4種情況，像是非指定銀行ATM、個資輸入不一致、結清、警示帳戶，以及機台離線或故障，除此之外都沒問題。

民眾：「我之前就是忘記登記，然後我就想說，那算了我乾脆直接，有發現今天好像可以領，我就直接來領，想說可以直接拿現金比較快。」

一萬塊放大術，各大銀行祭出加碼活動，合庫抽獎iphone17，永豐抽沖繩雙人來回機票，台新抽出5千人，最高可獲得1萬點數，中信則是抽獎switch2主機，而到711內提領的話，可用75折優惠把小金豆帶回家。

銀行資深副總經理黃天麟：「根據過去的經驗就是第一波，大家都是用帳戶去申請，但是還是有些民眾覺得這個，畢竟一萬塊領現金比較有感覺，根據以往的經驗，如果是領現的民眾，大概在開放的前兩周的部分，大概就有7成到8成的民眾，會透過ATM來領取。」

普發一萬正式上路，在這物價上漲時代，對許多人而言不無小補，更是一大小確幸。

更多東森新聞報導

普發一萬今開放ATM提領！指定機構、操作流程一次看

注意！普發一萬17日開放ATM提領 4情況恐領不到

普發一萬明可ATM領！LINE推查詢地圖 據點一次看

