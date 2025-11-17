普發1萬ATM領現首日 金管會提醒4種狀況恐提領失敗

普發現金ATM領現上路第1天，前往16家指定金融機構的ATM，只要上頭有貼普發現金的識別貼紙都能領取，只要輸入資料正確，普發1萬元現金馬上入袋。

銀行ATM提領者林小姐說：「之前就是可以在網路上面登記的時候，我那時候是忘記了，所以說就是改用ATM這樣是比較方便的。」

對於領取過程，民眾大多直呼方便、不會太複雜，領取過程大約只需1到2分鐘。不過金管會提醒，在ATM提領的民眾如果出現這4種狀況，可能會讓你提領失敗，包含使用非指定金融機構提款機、輸入身分證字號和金融卡對應資料不同，還有帳戶已遭警示或受到管控，最後則是ATM本身故障或離線。

台新銀行資深副總經理黃天麟說明，「從今日凌晨開始我們也除了這個，民眾已經開始可以領取之外，我們的同仁也在所有的全台灣的ATM也在做相關的測試，到目前為止系統都非常地順利。」

如果不想跑銀行，民眾也能就近在超商提領。如果是自己領，得用自己的提款卡、密碼、身分證字號和健保卡卡號。如果是幫未滿13歲孩童代領，注意了，除了用自身提款卡和密碼，身分證也是輸入本人證號，只有健保卡卡號才是輸入孩童卡號。就有家長幫小孩代領，結果輸入資料錯誤，導致提領過程一度卡關。

超商ATM提領者朱先生說：「輸入自己的卡號，然後輸入小朋友的身分證字號，再輸入小朋友的健保號碼，這樣子是領不到的，失敗的時候當然是有一點緊張，就想說我到時候24日去郵局領就好了。」

超商ATM提領者馮小姐：「介面就是有直接有什麼全民相挺，那個滿清楚的你就點進去，然後輸入資訊其實就一下子就拿到錢了。」

全台共有2.8萬多台ATM能讓民眾領取普發1萬元，金管會估計會有兩成民眾透過ATM方式提領。