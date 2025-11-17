普發1萬ATM領現首日 金管會提醒4種狀況恐提領失敗
普發現金ATM領現上路第1天，前往16家指定金融機構的ATM，只要上頭有貼普發現金的識別貼紙都能領取，只要輸入資料正確，普發1萬元現金馬上入袋。
銀行ATM提領者林小姐說：「之前就是可以在網路上面登記的時候，我那時候是忘記了，所以說就是改用ATM這樣是比較方便的。」
對於領取過程，民眾大多直呼方便、不會太複雜，領取過程大約只需1到2分鐘。不過金管會提醒，在ATM提領的民眾如果出現這4種狀況，可能會讓你提領失敗，包含使用非指定金融機構提款機、輸入身分證字號和金融卡對應資料不同，還有帳戶已遭警示或受到管控，最後則是ATM本身故障或離線。
台新銀行資深副總經理黃天麟說明，「從今日凌晨開始我們也除了這個，民眾已經開始可以領取之外，我們的同仁也在所有的全台灣的ATM也在做相關的測試，到目前為止系統都非常地順利。」
如果不想跑銀行，民眾也能就近在超商提領。如果是自己領，得用自己的提款卡、密碼、身分證字號和健保卡卡號。如果是幫未滿13歲孩童代領，注意了，除了用自身提款卡和密碼，身分證也是輸入本人證號，只有健保卡卡號才是輸入孩童卡號。就有家長幫小孩代領，結果輸入資料錯誤，導致提領過程一度卡關。
超商ATM提領者朱先生說：「輸入自己的卡號，然後輸入小朋友的身分證字號，再輸入小朋友的健保號碼，這樣子是領不到的，失敗的時候當然是有一點緊張，就想說我到時候24日去郵局領就好了。」
超商ATM提領者馮小姐：「介面就是有直接有什麼全民相挺，那個滿清楚的你就點進去，然後輸入資訊其實就一下子就拿到錢了。」
全台共有2.8萬多台ATM能讓民眾領取普發1萬元，金管會估計會有兩成民眾透過ATM方式提領。
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 3 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 15 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 小時前
MLB》大谷翔平印象最深刻6球員 5人打出生涯最差成績
洛杉磯道奇球星大谷翔平今年初曾在他代言的遊戲廣告中，挑選了6名讓他印象深刻的大聯盟球員，結果有球迷發現，其中5個人都繳出堪稱生涯最糟糕的單季成績，只有美聯賽揚獎2連霸的Tarik Skubal有更上一層樓表現。TSNA ・ 4 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 2 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 6 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 1 天前