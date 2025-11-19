普發1萬ATM領現！「不知健保卡號」怎辦 網曝1招：手機就能查

生活中心／張尚辰報導

ATM機台上有「普發現金識別貼紙」，即可用於操作普發1萬ATM領現。（圖／資料照）

普發1萬除了登記入帳等匯款，民眾也可到ATM機台直接辦理領現，不過除了身分證字號以外，還需要輸入健保卡卡號。昨（18）日，一名網友表示自己健保卡上的號碼已經模糊不清，但如果要重新辦理要等很久，於是就直接向櫃台詢問卡號後抄下，最後成功領到現金。貼文發出後，許多網友也分享，其實「健保快易通」APP上就可以查詢卡號，完全不用特地跑一趟健保局，可以節省很多時間。

該網友在臉書社團「爆廢1公社」中發文，指出他想去ATM領取普發現金，但發現自己健保卡上的卡號已經模糊不清，就跑了一趟健保局準備重辦，沒想到一大早門口就已經有許多人排隊，後來他靈機一動，決定直接去櫃檯，請櫃員幫忙查詢卡號，再抄在紙上，這樣就算不重辦健保卡，也一樣可以輕鬆領到普發的1萬元。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「健保卡卡號、信用卡號、身分證字號，都在我的腦子裡」、「昨天男友才去換健保卡，制卡工本費200元」、「就順便重辦吧，不然到時候如果哪天突然感冒生病要看醫師時，如果那時候不能用不就挺麻煩的」。

下載「健保快易通」APP可以直接線上查詢健保卡卡號。（圖／資料照）

也有網友分享，其實手機APP「健保快易通」就可以線上查詢卡號，「可以下載健保快易通app，註冊後可以查健保的所有資料」、「手機滑一滑就好了，就可以獲得健保卡卡號，連出門都不用」。

事實上，衛福部也曾宣導，卡號除了從外觀上可察看外，只要本人或家人健保卡有綁定在個人手機上，就可以手機透過「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，利用「健保櫃檯」中「健保卡狀況及領卡紀錄」功能，立即查看本人或家人的「健保卡卡號」，隨時隨地可查詢，便利又安全。

