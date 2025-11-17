普發1萬ATM領現！未成年PK父母「像在分家產」上警局談判 精神醫曝解方

記者羅欣怡／桃園報導

普發1萬今（17日）起開放ATM領現金。（圖／資料畫面）

政府普發1萬元現金陸續入帳，今（17日）起開放ATM領現金，但這次普發，13歲以上青少年可自行登記入帳，卻意外引發親子「大戰」。精神科醫師臨床觀察，不少家庭為了這1萬元「屬於誰」發生衝突，雙方價值觀不同，甚至還有孩子因此離家出走、鬧上警局。

根據《聯合新聞網》報導，聯新國際醫院精神科主治醫師林博臨床觀察發現，意外凸顯部分家庭「兩代價值觀的不一致」。林博分析，在傳統觀念下，不少父母認為辛苦養育孩子，再加上又是未成年，這筆「多出來」的錢應該要聽從父母安排，不過時代進步，現在的孩子善用3C產品，獲釋同儕之間的討論，查完各項資訊，也做好金錢的支配規劃，當這筆錢被父母收走，就會認為自己的人權和財產權權遭到侵犯，期望落空，極易導致情緒崩潰。

廣告 廣告

普發現金1萬元17日起開放ATM領現。（圖／財政部）

林博分享，近期門診就有至少5、6個孩子，因普發一萬與父母鬧翻，年齡層多是13至18歲國高中生，最嚴重的個案甚至離家出走，最嚴重的是雙方在ATM前上演搶錢戲碼，最終鬧上警局談判，像是在分家產一般，讓父母很無奈。

針對這些家庭失和的個案，林博在臨床上採取先分別了解父母與孩子的立場，再透過溝通促使雙方各退一步。成功的調解方案是3分之1由孩子自主使用，3分之1共同討論，剩餘3分之1建議父母協助孩子投資；或採取「三七分」的方式，7成由孩子自主運用，3成交由父母處理。

林博提到，過去未曾料到普發現金會造成家庭失和，甚至提前出現「分家產」的狀況，林博強調，「時代在改變，這是不可逆的」，未來的世界就是「獨立獨立再獨立」，若家長觀念未能與時具進，就容易引發兩代戰爭，親子間應互相溝通，尋求折衷方案。

更多三立新聞網報導

國道驚魂！小貨車車道「掉寶」沒發現走了…害慘8車全傷 現場慘況曝

獨家／8旬婦悶殺癱兒！他聽媽1句話不掙扎了…「2度減刑」不夠：盼特赦

獨家／顧了50年！8旬母「懂他眼神」悶死癱兒 淚：媽送你去媽祖那好嗎?

他的人生才開始…賓士女「未禮讓」撞死23歲男 父淚：希望和依靠都沒了

