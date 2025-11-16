普發1萬ATM領現「LINE一鍵能速查地圖」 全台據點一次看

普發現金17日開放ATM領現。（圖／黃耀徵攝）

全民普發現金1萬元以登記入帳的民眾，皆已陸續收到入帳通知，而明（17）日也將正式開放「ATM領現」方式。為便利民眾就近取款，通訊軟體LINE宣布推出「普發現金ATM查找地圖」，只要開啟LINE，一鍵即可查找全台指定ATM據點，不必再上網逐一查詢地址或是在現場跟著大排長龍。

根據財政部公告，凡於2026年4月30日前符合資格者，每人皆可領取1萬元，並提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」5種領取方式。領取期間即日起至2026年4月底止。

只要是國內現有戶籍國民，或2026年4月出生的新生國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，還有政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上身分都符合領取資格。

開放ATM領現時間為11月17日，據銀行局公開資料，有16家指定金融機構開放ATM提領一萬現金，包括台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企業銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀行、元大銀、永豐銀、中華郵政等。

對此，LINE表示，透過電腦或手機都能開啟LINE熱點「2025一萬元普發ATM位置地圖」網頁，點擊左上角「重新定位」，就會依離您目前距離最近位置，排列顯示鄰近普發ATM機台地點；除了ATM清單列表外，還可以點擊底下「地圖」按鈕切換成地圖模式，能夠透過Google地圖查詢最近的ATM地點。若是要在LINE App自行尋找，打開App主頁後，從服務區塊點選「顯示全部」，生活類就能找到「LINE熱點」功能，直接搜尋「一萬」就會找到「2025一萬元普發ATM」。

LINE今年再度協助政府整合資訊，希望讓民眾無論在家中、通勤途中或辦公期間，都能快速查詢鄰近可領現的ATM。用戶可透過點擊查詢連結或掃描QR Code，即可打開地圖查看鄰近可領現的ATM位置；也可將連結轉發給長輩或親友，協助不熟悉數位工具者輕鬆找到領錢地點。

一鍵查找鄰近可領取普發現金的ATM據點。（圖／LINE提供）

財政部說明，ATM領取方式相當簡易，民眾僅需準備全國金融機構任一家之提款卡、身分證字號或居留證證號，以及發放對象之健保卡號，指定金融機構設置的ATM機台，依ATM畫面指示輸入資料即可完成領取；若父母或監護人代領未滿13歲孩童的普發現金，代領人請持自身提款卡至ATM插卡操作，依畫面指示輸入代領人身分證號，以及孩童的健保卡號即可完成代領。

警方提醒，詐騙集團常藉由普發現金名義混入假訊息，假冒政府機構傳送釣魚簡訊或假連結。民眾務必確認網站結尾為「.gov.tw」，且政府不會要求提供提款卡、帳號密碼或身分證件照片。如遇可疑訊息，可撥打165反詐騙專線查證。

