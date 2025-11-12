普發1萬ATM領現17日開跑 「郵局臨櫃領現」24日起分流辦理
「全民+1政府相挺」普發現金1萬元，首波入帳自12日啟動，12日一度部分銀行出現網路銀行、行動銀行等速度變慢情形。銀行主管表示，主要是查詢普發現金是否入帳的民眾眾多，不過，僅出現短時間的網路壅塞情形，並未影響其他交易。
此次普發自11月5日起至11月9日開放預登記，並於11月10日起全面開放登記。預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功的民眾，普發現金於12日入帳，屬直接入帳民眾普發現金也在12日入帳。另外，官網將自11月13日起開放民眾查詢登記結果。
銀行主管指出，現階段直接入帳、首波登記入帳的民眾入帳後，接下來將是備戰11月17日開始的全國ATM領現，目前都已經準備完成，並備妥各項抽獎等活動，希望吸引民眾使用。
備受矚目的郵局領現將自11月24日開放，中華郵政將在13日舉辦普發現金記者會。
中華郵政指出，11月17日起全國3,180台郵局ATM開放「ATM領現」，提供全天候便利領取服務，11月24日起更提供「郵局臨櫃領現」，擴大服務範圍，深耕在地服務，同時推出抽獎活動，回饋客戶，中華郵政已做好準備，估計將有數百萬人到郵局領現。
中華郵政指出，臨櫃發放作業第一週，就是11月24日至11月29日，依「臨櫃領取人」的身分證統一編號或居留證統一證號尾數辦理單、雙號分流。周一、三、五，身分證統一編號或居留證統一證號尾數「單號」(1、3、5、7、9)者可領取。周二、四、六身分證統一編號或居留證統一證號尾數「雙號」(2、4、6、8、0)者可領取。臨櫃領取人為年長者(65歲以上)或身心障礙人士，不實施分流，將優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。
