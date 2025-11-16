普發1萬ATM領錢了！LINE「一鍵秒查ATM地圖」全台據點曝

生活中心／曾郁雅報導





普發現金是近日全民最熱門話題，除了「如何花」討論之外，「怎麼領」更是首要需要掌握關鍵，普發1萬有共有「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」5種領取方式，準備於17日開放「ATM現領」管道，一共有16家指定金融機構加入這次協助提領，不過並非所有ATM都支持普發現金現領功能，LINE就推出超方便「一鍵查找」功能方便民眾確認自家附近ATM據點，其使用方法也公開。





可使用LINE官方提供QR Code掃描搜尋普發一萬ATM據點。（圖／翻攝自LINE官網）





「ATM領現」將於11月17日開放，根據銀行局資料，全台共有16家指定金融機構支援ATM提領，包括台銀、土銀、合庫銀、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台灣中小企業銀、國泰世華銀、台新銀、中信銀、玉山銀、元大銀、永豐銀及中華郵政。LINE也推出一鍵查詢服務，只要點擊連結（https://lin.ee/ihIih7r）或掃描QR Code，或直接來到「LINE熱點」搜尋「#2025一萬元普發ATM」，即可開啟地圖定位附近可領現的ATM，還能將連結分享給家人長輩使用。





民眾可上LINE熱點查詢普發一萬ATM據點。（圖／翻攝自LINE熱點）

LINE熱點查詢普發一萬ATM據點結果，可以直接以地圖形式顯示，更能分享地點給親朋好友。（圖／翻攝自LINE熱點）

財政部事前也公開ATM領取流程，民眾只需準備提款卡、本人身分證號（或居留證號）與健保卡號，依照ATM畫面指示輸入相關資料即可完成領取，若父母或監護人要代領未滿13歲孩童，只要使用自己的提款卡插卡操作，輸入代領人身分證號及孩童健保卡號，同樣能順利領取，符合領取資格的民眾包含：具我國戶籍國民、明年4月前出生的新生兒、取得居留許可的無戶籍國民、具永久居留的外國人、陸港澳或外國籍配偶且取得居留許可者，以及政府派駐國外人員及其具國籍眷屬，以上6類身分都能領到1萬元普發現金。









17日起民眾準備提款卡、本人身分證號（或居留證號）與健保卡號，依照ATM畫面指示輸入相關資料即可完成領取。（圖／翻攝自財政部官網）









