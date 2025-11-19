普發1萬ATM、1988都說「已領取」 婦嚇壞急報案…結局超意外

蘆洲一名婦人在ATM領取政府普發1萬現金，卻出現「已領取」訊息，讓她嚇得趕緊向警方報案。示意圖，李政龍攝



新北市蘆洲區一名婦人前天前往ATM想領取政府普發1萬現金，交易明細卻顯示「已領取」，去電1988專線也得到相同的答案，婦人嚇得立刻報警。婦人今天（11/19）在警員陪同下換一家銀行操作ATM，已成功領到錢，至於先前為何無法領取，目前仍不清楚。

據了解，一名44歲婦人擁有3個金融帳戶，先前上網登記「直接入帳」，似乎沒有成功，於是前天下午開放ATM領現時，她前往蘆洲區永樂街台灣企銀操作ATM準備領取，卻領不到錢，交易明細顯示「該筆款項已完成領取」，讓她非常緊張。

婦人擔心被盜領，立即撥打1988諮詢專線查詢，服務人員告知這1萬元已完成領取，建議若有疑慮可向警方報案求助，婦人立刻向蘆洲警分局三民派出所報案。偵查隊發函向銀行調閱資料，釐清是否遭盜領。

不過，就在案件還在跑流程之際，警員今天上午陪同婦人到ATM操作，竟成功領到1萬元，雖然還不知道是哪一個環節出狀況，但1萬元成功落袋，也讓婦人鬆一口氣，不用擔心被盜領。

警方呼籲，領取普發現金時若有疑慮，可撥打1988查詢，遇到可疑或不確定狀況，可撥打165反詐騙專線或110向警方報案；最重要的是不要聽從來路不明的電話指示，防止詐騙發生。

