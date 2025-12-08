普發6000元往前邁一步！ 嘉義市府送相關預算至議會審議

嘉義市將普發現金6000元，市府已將預算送市議會審議。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市政府力挺民生經濟，今（8）日由市長黃敏惠主持市務會議，通過「振興經濟—強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」，將普發每位市民6,000元現金，總計將發出近16億元，相關預算案預計於9日提送嘉義市議會第6次臨時會審議。

黃敏惠表示，嘉義市長期恪守財政紀律，已連續15年不舉債，並連續7年維持零公共債務。本次普發6,000元所需經費，全數由累計歲計賸餘支應，不影響公共建設，也不增加市府財政負擔。

黃敏惠進一步說明，嘉義市在新冠疫情期間也曾普發2,000元現金，當時，成功帶動營利事業銷售額成長逾9%。她強調，「發現金要帶動消費、創造經濟循環」，呼籲市民多在嘉義市消費，共同為地方經濟注入活水。

面對美國對等關稅衝擊，以及丹納絲颱風等天然災害帶來的外在影響，嘉義市政府期盼透過普發現金方式，直接挹注市民消費能力，帶動整體經濟動能，同步搭配商圈夜市活絡、自由行補助及永續生活推動等振興方案，全面促進地方經濟。（龐清廉報導）