「普發6000元」嘉義市民領錢！ 黃敏惠點交15.8億元「本周末設136處發放」

嘉義市民的小確幸來了！嘉義市政府將於本週末（24日、25日）加碼普發每位市民6000元振興消費金，市長黃敏惠今天（1／22）親赴台灣銀行嘉義分行，點交約15.8億元現鈔，強調市府將以最嚴謹的態度，將這份紅包送到市民手中，盼能「市府發錢、市民花錢」，共同振興地方經濟。

嘉義市府指出，本次現金發放共分三階段，第一階段為本週末1月24日、25日，市民請依通知單前往全市136處指定發放所領取；若錯過週末，第二階段可於1月30日、31日及2月6日、7日前往戶籍地聯合里辦公處補領；第三階段則提供轉帳申請，受理時間為3月2日至3月15日。

市府建設處表示，符合資格者會收到領取通知單，依通知單內容備齊資料，到指定處所領取6000元現金，另外，年滿65歲以上市民，還可同時領取老人春節禮金1000元。

黃敏惠表示，以不舉債、不排擠原有年度預算的原則下發放現金。市府以戰戰兢兢、小心翼翼的態度，6000元加碼普發現金送到每位市民手中，這不只是紓困，更是帶動地方經濟、協助在地產業復甦與升級轉型的重要動力，讓嘉義市持續向前邁進。另外，今年同時也加碼發放65歲以上長輩每人1000元春節禮金。

