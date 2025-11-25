普發ATM領現11／17開跑！LINE「一鍵查找機台」不迷路，小心４狀況無法領
全民普發一萬政策持續發燒，繼線上登記入帳等多種領取方式後，ATM領現服務即將於11/17正式開跑。財政部宣布，民眾可在全台16家指定金融機構及中華郵政的實體ATM直接領取１萬元現金，領取期限延續至2026/4/30止，提供長達５個多月的充裕時間讓民眾自由選擇最便利的領取方式。對此，LINE TODAY也推出「一鍵查找」功能，讓民眾無論在家、通勤或上班時，都能快速查詢附近可領取據點。
普發一萬ATM領取時間與規定
財政部表示，全民普發１萬元ATM領現時間自2025/11/17起至2026/4/30止。民眾可於這段期間前往全台16家指定金融機構及中華郵政的實體ATM領取現金，不用事先登記，皆可自由領取。不過普發１萬元ATM領現僅限本人領取，未滿13歲者可由父母或監護人其中１人代領，但持居留證者不適用代領機制。
普發一萬ATM領現要帶什麼
民眾前往ATM領現時，需準備３項必要證件：提款卡（本人或代領人）、身分證統一編號或居留證統一證號（本人或代領人），以及發放對象健保卡卡號。
16家銀行郵局提供ATM領現服務
提領地點限定於指定金融機構（含郵局）實體ATM機台，共計16家金融機構參與此項服務：
１. 臺灣銀行
２. 臺灣土地銀行
３. 合作金庫商業銀行
４. 第一商業銀行
５. 華南商業銀行
６. 彰化商業銀行
７. 兆豐國際商業銀行
８. 臺灣中小企業銀行
９. 國泰世華商業銀行
10. 台新國際商業銀行
11. 中國信託商業銀行
12. 玉山商業銀行
13. 元大商業銀行
14. 永豐商業銀行
15. 台北富邦商業銀行
16. 中華郵政公司
ATM機台將張貼「普發現金識別貼紙」，方便民眾辨識領取。貼紙上有醒目的「全民+1政府相挺10000普發現金」字樣圖示，另標示「本機提供領現」「行政院」「全民+1政府相挺」及「支持產業，安定就業，照顧民生及強化韌性」等字樣，並註明領取期間為2025/11/17至2026/4/30止。
▲普發１萬ATM領現時間自11/17開始。（圖片來源：財政部）
LINE一鍵找到普發ATM機台
政府推出的普發１萬元政策，共有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放等５種領取方式，11/17起，民眾即可至全台指定ATM領取現金。對此，LINE TODAY運用數發部公開資料庫，推出「一鍵查找」功能，讓民眾無論在家、通勤或上班時，都能快速查詢附近可領取據點，輕鬆掌握領錢資訊。
自11/17起，只要點選專屬連結、搜尋「#2025一萬元普發ATM」或掃描QRcode，即可定位附近提款機。系統提供銀行名稱與距離等資料，並可切換地圖模式，顯示位置與路線導航；也能修改定位，協助家人朋友查找據點，操作簡單又便利。
▲只要點選專屬連結，即可定位附近提款機。（圖片來源：LINE）
普發一萬ATM領取方式
針對普發一萬ATM怎麼領？財政部表示，民眾可持全國金融機構任一家之提款卡至指定金融機構（含郵局）ATM領取普發現金１萬元，不會收取手續費。提領流程相當簡便：將本人或代領人提款卡插入ATM機台後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號及發放對象健保卡號，交易成功後即可領取現金１萬元。
普發ATM領款失敗處理方式
如ATM因故未吐鈔，民眾可使用ATM旁之客服電話，並按指示撥號以聯繫客服人員，或撥打該金融機構之24小時ATM服務專線，由客服人員協助查詢處理。
其他領款失敗可能情形包括：該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致、該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶、該卡片之帳戶所屬分行離線或故障等。如有疑問可洽1988諮詢專線、發卡行客服專線，或選擇其他金融機構提款卡進行領款。
▲如果對普發１萬元政策有疑問，可洽1988諮詢專線。（圖片來源：shutterstock達志影像）
普發官網
