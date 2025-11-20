普立茲克獎得主Herzog & de Meuron修復「野獸派」經典地標The Breuer，打造成蘇富比全球新總部

由普立茲克獎得主 Herzog & de Meuron 修復的野獸派經典建築「 The Breuer Building 」，正式轉型為蘇富比 Sotheby’s 全球新總部。

聳立於紐約麥迪遜大道上的「The Breuer Building」，這座原為The Whitney Museum of American Art打造的傳奇建築，不僅完成了功能的華麗轉身，更上演了一場跨越半世紀的建築對話。

這座由Marcel Breuer於1966年設計的倒階梯式建築，曾是紐約文化演進的縮影。隨著2014年The Whitney Museum of American Art遷出，它曾短暫作為大都會藝術博物館（The Met）分館及弗里克收藏館（The Frick Collection）的臨時館址。如今，蘇富比的進駐不僅標誌著這座地標的回歸，更將其定位為全球藝術交易與展示的新核心。

Herzog & de Meuron採取了極為克制的「尊重原貌」策略。大堂內標誌性的粗鑿混凝土牆、青石地板及格狀混凝土天花，均經過精密修復，重現歷史質感。建築團隊並未掩蓋歲月痕跡，而是保留了Breuer原始的設計靈魂。

為了適應當代展覽需求，室內光線配置經過全面改良，新照明系統巧妙融入原有天花結構，營造出明亮通透的氛圍。空間上，移除了後期增建的隔斷，恢復了展廳的開闊感。原本的大堂長凳與櫃檯被匠心獨運地改造成展示櫃，賦予舊物新功能。此外，隱藏式升降機的加入，大幅提升了運作效率，完美詮釋了現代科技與歷史建築的無縫融合。

Photos: Sotheby’s; Max Touhey; Ed Lederman

