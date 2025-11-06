普立茲獎得主示警「川普不會保台」 顧立雄：共同嚇阻中國是美國不變政策

美國總統川普與中國領導人習近平的「川習會」先前落幕，不過雙方並未提到台灣，但川普強調，習近平已承諾，不會在他任內對台動武；若真發生中國武力犯台，「習知道後果」。然而，普立茲獎得主佛里曼（Thomas Friedman）說川普不會保衛台灣，國防部長顧立雄今（6）日回應，美國不但強化台灣自我防衛能力，更結合理念相近要共同嚇阻中國的國家，一起提升嚇阻能力，並以實力確保和平，這是美國不變的政策方向。



川普先前接受專訪時，拒絕透露若中國攻台美方是否出兵，僅稱「不能洩露秘密」，但警告習近平「清楚後果」。他並重申美國軍力全球最強，習近平「不會這麼做」。而三度獲得普立茲獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼在「2025遠見高峰會」上發出警告，堅信美國必定挺台的時代已一去不復返。他直言無法確定川普是否會保護紐約，更遑論台灣。



對此，顧立雄回應，台灣要發展先進科技成為不可或缺的角色，這部分台灣也在努力，就安全議題而言，台美之間都有共識，要強化自我防衛能力，美國不但強化台灣自我防衛能力，也在印太周邊國家，結合理念相近要共同嚇阻中國的國家，一起提升嚇阻能力，並以實力確保和平，這是美國不變的政策方向。



至於法務部認為閃兵刑責提高到7年，立委提修兵役法，36歲仍要補服役，顧立雄表示，妨礙兵役自罪條例相關刑責，會由國防部跟內政部等相關部會研議，除役年齡跟妨礙兵役沒有完全連結再一起，有構成妨礙兵役行為就會以妨礙兵役治罪，除役年齡會考慮對於每一個不同階層能夠達成任務所需的年齡，會適切考量。



