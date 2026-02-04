普習通話 普丁：俄中為全球動盪下的「穩定因素」

中國官媒報導，中國國家主席習近平今天(4日)透過視訊與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)舉行會談。

中央電視台指出，習近平今天下午在北京人民大會堂，透過視訊連線與普丁進行通話。

法新社報導，普丁在這場視訊通話中告訴習近平，莫斯科與北京在經濟、政治與安全領域的關係，是全球動盪局勢下的「穩定因素」。

在普習通話的幾天前，兩國高層外交官表示，中俄雙邊關係可望「開創新局」；北京與莫斯科正尋求進一步加強經濟合作。

自俄羅斯於2022年初入侵烏克蘭以來，中俄之間的戰略夥伴關係日益緊密。

習近平與普丁的互動也更加頻繁。根據中國外交部，在兩人於去年12月31日互致新年賀詞時，習近平表達了「願持續保持密切往來」的積極立場。

兩人最近一次面對面會晤是在去年9月，當時普丁赴北京出席盛大的閱兵儀式。普丁當時在會談中告訴習近平，兩國關係已達到「前所未有的水準」。

在此前，普丁曾與多位世界領袖造訪中國港口城市天津，出席上海合作組織(Shanghai Cooperation Organisation, SCO)峰會；中國將該區域組織視為是西方主導的國際合作體系之外的另一選項。

習近平也於去年5月造訪莫斯科，出席俄羅斯紀念二戰擊敗納粹的相關活動。兩人當時在紅場一同觀看俄羅斯年度勝利日閱兵，俄方在這項閱兵式中大秀肌肉，展示坦克與飛彈等各項軍武。