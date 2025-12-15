普萊德科技榮獲「114年經濟部節能標竿獎 - 銀獎」

經濟部長龔明鑫(圖左)頒發普萊德科技「114年節能標竿獎 - 銀獎」。（圖片來源／普萊德科技）

網通國際品牌普萊德科技(6263)長期以「永續創新」為核心策略，積極落實低碳營運與節能治理，榮獲經濟部能源署頒發「114年節能標竿獎 - 銀獎」肯定。普萊德憑藉AIoT智慧能源管理平台與供應鏈以大帶小的節能示範成果脫穎而出，展現企業從設備升級、智慧管理到價值鏈共榮的全方位節能實力。

【智慧節能】AIoT平台 × 即時監控 打造高效能源管理

普萊德自主研發「AIoT智慧能源管理平台」，全面掌握廠內實驗室與精密倉能源數據，並即時偵測異常用電情形。平台導入後，實驗室用電量降低17%，精密倉節電達50%，年節電超過3萬度。該平台亦榮獲2024 COMPUTEX「Best Choice Award 科技永續特別獎」，成為科技業節能轉型的創新典範。

【設備升級】伺服器虛擬化 × 空調汰換 減碳效益再提升

普萊德持續推動設備節能升級，完成伺服器虛擬化專案，將21台實體伺服器整合為虛擬機，年節電逾萬度；並汰換老舊中央空調主機，年節電量高達60,177度，每年減碳近30公噸CO₂e。

【低碳共榮】以大帶小 × 供應鏈輔導 推動產業永續升級

除自身節能創新外，普萊德亦主動響應經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫」，帶領11家供應商共同導入節能診斷與碳管理制度。計畫總節電量達34.8萬度，減碳973公噸CO₂e，協助供應商提升製程良率與能源效率，實踐企業以「碳手印」擴散永續影響力，建立上下游共榮的綠色供應鏈。

【淨零願景】從節能到減碳 邁向SBTi永續目標

普萊德已通過ISO 14064-1與ISO 14067雙國際標準，並預計於114年通過SBTi科學基礎減量目標審查。同步持續強化綠色供應鏈治理與範疇三減量行動，以實際行動邁向淨零轉型的長期願景。

普萊德將持續以「制度化 × 智慧化 × 共榮化」三軸並進，深化節能治理、推動供應鏈協作，讓低碳創新成為普萊德邁向淨零的關鍵驅動力，攜手產業共同實踐永續未來。

