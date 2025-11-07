普萊德科技第七度雄踞永續公民獎中堅企業組冠軍 連續19年入榜、第七度榮登榜首

普萊德科技副總經理暨永續長許華玲(右)代表受頒「2025天下永續公民獎」， 頒獎人為勞動部長洪申翰(左)（圖片來源／普萊德科技）

網通國際品牌普萊德科技 (6263) 再度以長期行動證明永續實力。2025年榮獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」中堅企業組第一名，連續19年入榜、第七度榮登榜首，持續以穩健治理與行動實踐引領產業典範。

《天下雜誌》指出，「普萊德長期扮演中小企業領頭羊角色，號召並影響全台企業投入永續行動；儘管規模不若大型企業，卻在生物多樣性及即將上路的IFRS永續會計準則等國際規範中，展現先行者的能量。」同時，普萊德亦獲《天下人才永續獎》第二名及《天下友善家庭職場獎》等多項肯定，展現企業從治理制度、氣候行動、人才共榮到社會參與的全方位成果。

普萊德深信，永續不僅是一套管理制度，更是一種從治理、環境到文化的價值實踐。公司以「制度化 × 在地化 × 共榮化」的方式，推動永續成為企業日常的DNA，也讓台灣中堅企業的力量被看見。

接軌IFRS永續揭露準則，厚植治理韌性

普萊德連續八年榮登「公司治理評鑑」前5%優良上櫃企業，積極強化治理架構與資訊透明度，率先執行IFRS永續會計揭露試編，成為中小企業導入國際準則的先行者。公司「氣候暨自然環境報告書」同時導入TCFD與TNFD雙架構，並已通過第三方查證，成熟度評級達最高等級。

淨零行動領航，打造綠色韌性供應鏈

普萊德以「2050淨零」為核心目標，落實SBTi科學減碳目標，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查與ISO 14067產品碳足跡查證，並以「以大帶小」模式協同11家供應商低碳轉型。於CDP氣候變遷評鑑中，普萊德榮獲全球中小企業最高等級「B 管理級」，展現國際永續治理成熟度與氣候領導力。榮獲環境部「國家企業環保獎」及經濟部「節能標竿獎」等國家級肯定，並連續兩年取得《天下雜誌》「1.5°C標章」，在通訊與網路類組中位居全台第一。從能源管理到生物多樣性保育，普萊德以行動落實氣候韌性與綠色競爭力。

以人為本，打造友善與共融職場

秉持「人才是企業最重要的永續資產」理念，普萊德持續推動DEI(多元、平等、共融)文化與制度創新，成為率先實施「30日內彈性育嬰假」的中堅企業之一。同時推動員工協助方案(EAP)24小時心理支持平台、導入全員AI學習與「創E學堂」線上培育制度，全面提升員工數位素養與組織韌性。此外，普萊德攜手家庭照顧者關懷總會推動「ESG友善長照職場」，讓員工得以「照顧不離職」，並延伸至供應鏈夥伴形成長照共好網絡。在健康與職場福祉面向，普萊德榮獲勞動部「健康勞動力永續領航企業-新興楷模獎」及運動部「運動企業認證」雙項肯定，展現企業從身心照顧到制度創新的全方位實踐，連續三年獲《天下人才永續獎》肯定。

從教育到文化，擴散利他共好影響力

普萊德長年以教育與文化為兩大永續支柱，22年持續投入「情緒障礙弱勢學童補救教育暨心理輔導」與「中輟生實習輔導計畫」，協助超過1萬名學童重拾信心與學習動能。在文化永續面向，普萊德以「ESG for Culture」為核心，與坎塔瑞歌手重唱團、台灣唸歌館及當代傳奇文化藝術基金會長期合作，推動校園巡演、傳統藝術傳承與青年藝術培育。2025年更攜手推出《幸福藝遊記》家庭日、《傳奇夏日藝術節》及沉浸式文化空間《傳奇梨園》，讓藝術走進日常，讓文化成為世代永續的溝通橋樑。

普萊德將持續以「影響力」為核心，從治理到文化，以制度的力量、人的溫度與文化的厚度，實踐科技與人文並行的永續藍圖，讓世界看見台灣中堅企業的永續能量。

