普萊德科技連續三年蟬聯最高榮譽 榮獲「2025台灣企業永續獎 - 永續報告書白金獎」

網通國際品牌普萊德科技(6263)持續以穩健治理與透明揭露展現永續韌性，2025年再度榮獲「2025台灣企業永續獎 - 永續報告書白金獎」，連續三年蟬聯最高榮譽。此殊榮肯定普萊德在永續治理、績效揭露與國際接軌上的領先實力，展現企業以制度化管理與數據化治理推動永續的深厚成果。

【永續治理】穩健透明 國際接軌 展現企業韌性

自2011年起，普萊德即每年自主發行永續報告書，完整揭露公司在環境、社會與治理三大面向的行動與績效。2024年永續報告書通過第三方查證，符合「AA1000保證標準 v3 Type 1 中度保證等級」、「GRI永續性報導準則2021年版」及「SASB永續會計準則」。同時首度發布的《氣候暨自然環境報告書》亦通過第三方查證，其成熟度模型更獲評為最高等級，象徵普萊德在氣候治理與自然保育揭露的專業度已達國際標竿。

【淨零行動】從制度到實踐 驅動供應鏈共榮減碳

面對全球淨零趨勢，普萊德以制度化路徑推進減碳行動，結合AIoT能源管理與碳盤查系統，逐步落實2050淨零排放目標。2025年更擴大「以大帶小」策略，攜手11家供應商共同導入ESG管理與低碳化轉型，協助產業鏈加速智慧化升級。

【社會共融】以利他共好為核心 推動教育˙文化˙長照

除關注環境永續外，普萊德亦持續深化社會共融行動，長期投入弱勢教育、友善長照與文化永續三大主軸。從補救教學、閱讀推廣到文化藝術扶植，皆以「利他共好」為核心精神；同時推動「ESG友善長照職場」制度，提供照顧補助與彈性支持，並照顧同仁從身心健康到家庭照護的全階段需求，實踐企業對世代與生活永續的承諾。

普萊德以穩健治理為基礎，將永續作為企業文化DNA，透過跨部門協作與指標化管理機制，落實永續責任，並以行動展現對社會、環境與員工的長期承諾。連續三年獲得最高評級，不僅象徵外界對普萊德永續成果的肯定，更代表企業在透明揭露、治理制度與影響力實踐上的持續精進，為台灣製造業樹立永續標竿。

