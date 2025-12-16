普萊德科技連續兩屆榮獲「2025友善家庭職場獎」

勞動部長洪申翰(圖左)頒發普萊德科技「2025友善家庭職場獎」。(圖/普萊德科技提供)

網通國際品牌普萊德科技(6263)長期以「幸福安康PLANET」為核心，從健康促進、心理支持到家庭照顧制度化，打造兼顧工作與生活的幸福職場。2025年再度榮獲《親子天下》「友善家庭職場獎」，連續兩屆獲得肯定，展現企業以制度與企業文化實踐「敢生、能養、願留」的職場典範。

【健康促進】多層守護 全面推動

普萊德相信「健康是幸福的起點」。公司長期推動「PLANET健康360」計畫，整合預防醫學、健康管理與運動推廣三大主軸。從年度健檢94項全覆蓋、臨場醫護與健康諮詢，到辦公室伸展操與科技體適能檢測，讓健康成為企業文化的一部分。普萊德亦連續榮獲「運動企業認證」與「健康職場標章」，實踐「健康促進 × 組織韌性」的長期承諾。

【心理支持】EAP方案 情緒陪伴

面對多變的工作環境，普萊德導入「員工協助方案(EAP)」，提供心理諮商、壓力管理與家庭照護建議，並推動心理健康促進計畫，結合專業諮商、講座與線上資源，協助員工強化心理韌性與情緒調適能力。

【家庭友善】從孕期照護到長照支持 打造全生命週期的陪伴制度

普萊德以「家庭共好」為核心理念，從員工懷孕、生育、育兒到家庭長照階段，建立完善的支持網絡，讓每位同仁在不同人生階段都能安心前行。公司提供「彈性育嬰假」，協助新手父母在家庭新階段安心適應；同時設有生育補助與子女教育補助，減輕家庭經濟負擔，讓員工在職場與家庭間取得平衡。進一步地，普萊德導入「ESG友善長照職場」制度，設立每年最高2萬元的長照補助與給薪家庭照護假，串聯內外部專業資源，協助有長照需求的同仁獲得即時支援。從迎接新生命到照顧家中長輩，普萊德以制度化與文化化的雙軌行動，實踐「從家庭出發、以人為本」的永續關懷，讓家庭支持成為企業文化中最溫暖、也最具韌性的力量。

普萊德認為，營造支持員工全方位發展的環境，是企業最溫柔、也最具遠見的投資。未來，公司將持續從安全防護、健康促進、心理關懷與家庭支持等面向深化制度與文化，讓員工在安心工作的同時，兼顧生活與家庭的平衡，讓關懷與信任成為普萊德文化的核心力量，持續驅動組織永續成長。

