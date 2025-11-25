普通人無法體會的煩惱！M罩杯女星睡覺時最痛苦 連走路都會「害路人摔車」

日本寫真女星桃瀨桃，擁有傲人的M罩杯，但日常生活卻有很多困擾。（翻攝自IG@momose_momo_0715）

日本寫真女星桃瀨桃（ももせもも）以M罩杯的傲人上圍在走紅社群，外型亮眼，但她卻背負常人難以想像的身體負擔。她近日接受日媒專訪，首度坦承自己從小就因胸部太大飽受困擾，甚至一度變得極度內向、封閉自我，如今能坦然面對，一切都源自於她遇到幾句改變人生的話。

胸部大到睡不著？她怎麼睡都「快窒息」

桃瀨桃日前接受日媒《日刊SPA！》專訪時透露，日常生活中最痛苦的就是「睡覺」。她說，只要仰躺，胸部就會往喉嚨方向擠壓，讓她無法正常呼吸；就算側睡，胸部也會擠到下巴，造成呼吸不順。而為了「活得下去」，她每天依靠抱枕支撐、角度調整，甚至購入孕婦常用的枕頭才能入眠。

走路也有危險？胸部震動竟讓她呼吸困難

她坦言，胸部會在走路時強烈晃動，使呼吸變得吃力，步伐也會不自覺放慢。此外，她幾乎不敢走樓梯，因為「胸部完全遮住腳下視線」，摔倒風險極高。外出到新地方，她必須提早抵達，只為先找到電扶梯。

為何不能穿合身衣？竟害路人摔車、開車撞電桿！

桃瀨桃坦白，自己喜歡貼身衣服，但現實不允許。她表示，以前穿緊身服走在路上時，曾發生自行車、機車騎士因回頭看她而摔倒的事件，甚至還有小貨車司機因盯著她看，直直撞上電線桿。這讓她意識到：「我的服裝真的會造成事故」，從此只能穿寬鬆衣物。

胸部太大成本驚人？內衣一件要價10萬日圓

因市售尺碼完全不合，她身上穿的是完全客製化的胸罩，每件要價約10萬日圓（約新台幣2萬元），而且還不能丟洗衣機，只能手洗，穿一年就得汰換。

從小被胸部困住的她，為什麼選擇進入演藝圈？

桃瀨桃透露自己從小學三年級就有D罩杯，一路受到旁人視線與異樣眼光影響，讓她變得極度內向、自卑。後來雖被星探發掘，卻花了3年不敢答應，直到在祭典上遇見偶像MEGUMI。MEGUMI當時對她說了一句話——「妳的胸部是武器，不要浪費它。」這句話徹底改變她的人生。

是誰讓她真正放下恐懼？

桃瀨桃第一次上節目就遇到馬茲可．德拉克斯（マツコ・デラックス），對方語重心長地告訴她：「妳的身體一點都不下流，妳可以堂堂正正做自己。」這句話讓她徹底擺脫羞恥與恐懼，開始在社群大方分享生活，也因此吸引大量女性粉絲。

她想對有外貌感到困擾的人說什麼？

桃瀨桃強調，她不會輕易說「要自信一點」，因為巨胸確實存在現實危險，但她仍希望所有因外表困擾的人能接受一件事：「不要把心關起來，你一定能找到屬於你的舞台。」

