普通公務預算也當作機密預算？ 馬文君、顧立雄為軍購案互嗆
立法院藍白立委聯手數次擋下總統賴清德喊出的8年1.25兆特別軍購案，國民黨立委馬文君不滿國防部將整案列為「全機密」，並指出當中有不少預算都是過去有的公務預算，馬文君在立院為此與國防部長顧立雄正面硬槓。
立法院國防及外交委員會26日邀請顧立雄就，「我國武器採購策略暨國防預算(公務、基金暨特別預算)編列結構之適切性」進行報告並備質詢。馬文君質詢時直指，8年1.25兆特別預算中，有不少項目都是過往就有的公務預算，但是國防部卻以「全機密」的方式隱瞞大眾。
對此，顧立雄數次強調，應該先付委，這樣就可以把特別預算送進委員會一條一條審查。馬文君強調，這是兩件事情，如果過往就有的公務預算為什麼要弄成機密預算規避審查，不一開始就開誠布公，還要等到在野黨聯手數次擋下預算後，才一點一點地公開。
雙方為此你來我往，馬文君針對特別預算中詢問顧立雄有認為其中哪一項是特別急需的，顧立雄先是回應，已經在專報中提過，希望得到立院支持；但是馬文君追問，有哪一項是特別急需的，但是顧立雄始終沒有正面回應，僅不斷重複，「應該先將預算案付委」。
