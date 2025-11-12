普通女子孫女舊泰安火車站影片遭鐵道版主公開譴責 反被揭露雙標行為急關留言

泰安鐵道文化園區 (圖：大玩台中-臺中觀光旅遊局)

YouTube 擁有超過 66 萬訂閱的創作者「孫女」，近日在頻道推出〈冷門車站〉系列最新一集，介紹台中后里「舊泰安車站」的歷史與景觀。影片封面中，她以臥軌姿勢入鏡，並提到「這是全台唯一可以合法 walk 軌的車站」。未料影片上線後，遭鐵道迷社團「鐵道文化之旅」版主鍾姓管理員公開批評「教壞大人小孩、毫無鐵道文化觀念」，他更在個人臉書及擁有 30 多萬成員的社團內連發多篇貼文譴責，試圖帶動風向。

舊泰安車站拍攝爭議延燒：鐵道迷反挖版主過往站鐵軌合照批雙標，台鐵與文資處回應「園區可自由拍攝不違法」

不過事態在短短幾天內急速反轉，網友陸續挖出版主過去站在鐵軌旁、越黃線與司機員合照的舊照，痛批他「雙標」、「假正義魔人」。另有鐵道主題粉專向主管機關求證，確認舊泰安車站目前由社區單位承租經營，假日期間許多民眾會在園區內鐵軌行走拍照，屬於合法觀光範圍。

廣告 廣告

隨著輿論延燒，鍾姓版主不僅關閉社團留言與個人臉書互動功能，還多次更換封面圖試圖降溫，直到 11 月 9 日才在個人臉書公開手寫信，向孫女與大眾致歉。

網友留言一面倒力挺孫女：「說教阿伯」版主挨轟雙標，脆友酸「你誰不噴、噴最清流」

在各大社群與討論串留言區中，粉絲與網友幾乎一面倒聲援孫女：「感謝分享，總不能把對的事情（廢棄車站鐵軌不會罰錢）怕亂檢舉而不分享美好的事物」、「歡迎孫女下次來高雄哈瑪星鐵道園區躺，這裡不僅能躺，還能放風箏、野餐、騎自行車、遛狗」。也有網友笑說：「來朝聖，看看那些用智慧型手機做最智障的事情😎」、「一個鐵道迷不等於全體鐵道迷啦」，讓留言區成為另類的公審現場。

不少觀眾甚至早有預感，在影片剛上架時就留言：「這張照片千萬不要給鐵道迷看到🤣🤣🤣」，另一人回覆「你先知xd」，如今成了網友口中的「預言家」。

相較之下，鍾姓版主Threads 文留言風向則完全相反：「你誰不噴，噴一個最清流的」、「人家明明就有說明這是廢棄車站開放參觀」、「你自己也常在鐵道上拍照，為何不檢討自己？」；更有網友嗆聲：「說教阿伯真的讓人無法尊敬！自己可以開課帶團走讀還在營運的鐵道，卻不准人家介紹廢站，還說是教壞小孩，笑死」。部分留言更酸度滿點地戲稱：「FB 禁言大家，你沒想到 Threads 不能禁吧^^」，讓整起風波的輿論走向徹底翻盤。

鐵道版主手寫信致歉稱「非戰之罪」 台鐵與攝影圈籲拍攝應守規範、重安全禮儀

目前，鍾姓版主已以手寫信向孫女與大眾致歉，強調「非戰之罪、絕無惡意」，並暫時關閉部分社群活動以示自省。不過，台鐵方面並未認同他的譴責觀點，反而重申：「舊泰安車站屬廢線區段，現為觀光園區範圍，民眾可自由行走與拍照，並不構成違法。」

多位資深鐵道攝影者也出面補充指出，一般民眾如孫女在該園區拍攝並無問題，因該段早已停駛多年、轉型為地方觀光景點。不過他們也提醒，「臥軌」雖不違法，但並非合宜的拍攝主題，仍建議避免模仿。

他們呼籲，熱愛鐵道攝影與旅行的民眾若前往仍在運行中的鐵路段取景，務必遵守安全規範，避免進入行車路線範圍或模仿危險姿勢；同時拍攝時也應注意禮儀，不為卡位而影響他人，讓鐵道文化能在安全與尊重的前提下被更多人欣賞。



