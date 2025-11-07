《普通的孩子》專訪1／小孩熱衷環保抗議快失控 導演曝故事靈感來自瑞典的她
日片《普通的孩子》描述3個孩子看似平凡無奇，實則充滿戀愛、冒險，甚至「環保抗議」的日常。是導演吳美保和編劇高田亮繼《陽光只在這裡燦爛》《你是好孩子》後最新的電影，演技派明星蒼井優、風間俊介和瀧內公美也參與演出。
故事描述熱愛昆蟲的10歲男孩唯士喜歡班上的「環保少女」心愛，儘管對相關議題很懵懂，他仍一股腦跟著激進的心愛，以及班上的「麻煩製造機」陽斗，相偕投入一場環保大作戰。從最初的文宣戰到實際的反擊行動，這場環保行動似乎越來越失控，他們該如何收拾殘局?週遭的大人又該如何回應孩子的控訴?
吳美保日前來台會影迷，她接受本刊專訪、談及本片發想時表示，監製菅野和佳奈看了瑞典環保少女童貝理在聯合國的演說，受到啟發和震撼，因而想到這個企劃。吳美保說明：「歐美對於環保議題是從小開始學習和實踐，環保意識很高，也有實際行動。」反觀日本沒這種想法，像童貝里這樣的孩子站出來發表演說，指責大人的種種作為，在日本社會難以想像，「因為日本小孩的行為就是要跟大家一樣。」
菅野和佳奈於是力邀高田亮合作開發劇本，再邀請吳美保加入。導演說明：「我是在他們開發故事到了一個階段才加入。過去10年，我都在照顧小孩，每個週末跟他們一起看電影，多半是動畫片，都是好作品，完成度也很高，但絕大多數都偏奇幻題材。」
吳美保認為，適合親子共賞的電影很少，就算有，大多是動畫片，真人版非常少，也較少貼近現實議題的作品。她以《再見機器人》為例，兒子看完後非常滿足、有共鳴，但它仍是一部動畫片。「所以我想，是否有機會拍一部比較貼近現實的真人作品，此時他們來找我，希望我執導這部片，我就同意了。」
她平常也關注環保議題，尤其近年對地球暖化現象有深切感受，「因為天氣越來越熱。」她為此感到不安，並思考是否能做點什麼。此外，有小孩之後，她重視孩子的未來更甚自己，也有危機意識，希望以實際行動改善問題，比如垃圾分類、不亂丟等，從小地方做起。「加上小孩會學到相關課程，我做得不好的話，他們也會念我，包括電燈沒關之類的，會互相提醒。」
《普通的孩子》於11月7日在台上映。
