《普通的孩子》專訪2／缺乏票房保證仍堅持拍電影 他們孤注一擲竟發生奇蹟

《普通的孩子》描述3個孩子用自己的方式，向沒有環保意識的大人宣戰。（天馬行空提供）

電影《普通的孩子》描述3個孩子製作標語、走上街頭，用自己的方式向沒有環保意識的大人宣戰，然而隨著反擊行動的力道加劇，情況也變得有點失控。全片以瑞典環保少女童貝里為靈感，藉由10歲孩童的日常生活，帶出他們對環境、世界與愛的困惑。

導演吳美保表示，這部電影是原創劇本，可以自由發揮，發展性就更寬廣，「但也很恐怖，因為不知會發展到什麼地步，且其中包含社會議題。」田調過程中，因為她與編劇高田亮都有兒子，所以會彼此交流，觀察小孩的行為舉止，再寫進劇本裡。

她提及，日本有些媽媽會聚在一起，吳美保和高田亮便會趁機觀察大人和小孩的互動，或是從身邊的親友下手，以及訪問小學老師，多管道蒐集故事素材來源，之後再把劇本給小孩和家長看，請他們提供意見。

吳美保表示，《普通的孩子》缺乏票房保證要件，籌資過程很困難。

本片預算約6,000萬日幣，吳美保說：「這在日本是超低的。因為電影的主角是沒有知名度的小孩，且是原創故事，導致籌資很困難。」她進一步解釋：「在日本，如果你是監製，要投資電影一定要掌握2種元素，一是找明星來演，二是改編暢銷小說或漫畫。符合其中一個條件就很好，兩者皆備更好。但我們反其道而行，因此籌不到錢。」

所幸日本海外發行商mur mur伸出援手，找了很多人投資這部片。吳美保說：「對方理解我們的創作初衷，所以找很多愛電影的人來籌備這部片。」

一小部分的經費是來自日本文化廳的補助，不過公部門每年的補助總額和電影數量是固定的，當時他們很擔心申請不到，「萬一沒過就有缺口，等於是下了賭注。」監製菅野和佳奈認為，如果政府不核准這個案子，「日本的電影就完了」，所幸最後順利拿到補助，「我今天可以來台灣接受採訪，也算是一個奇蹟」，吳美保笑說。

《普通的孩子》描述熱愛昆蟲的10歲男孩唯士喜歡班上的「環保少女」心愛，儘管對環保議題很懵懂，他仍一股腦跟著激進的心愛，以及班上的「麻煩製造機」陽斗投入一場環保大作戰，不料這場環保行動似乎越來越失控，10 歲的他們該如何收拾殘局？

