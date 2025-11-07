《普通的孩子》專訪2／缺乏票房保證仍堅持拍電影 他們孤注一擲竟發生奇蹟
電影《普通的孩子》描述3個孩子製作標語、走上街頭，用自己的方式向沒有環保意識的大人宣戰，然而隨著反擊行動的力道加劇，情況也變得有點失控。全片以瑞典環保少女童貝里為靈感，藉由10歲孩童的日常生活，帶出他們對環境、世界與愛的困惑。
導演吳美保表示，這部電影是原創劇本，可以自由發揮，發展性就更寬廣，「但也很恐怖，因為不知會發展到什麼地步，且其中包含社會議題。」田調過程中，因為她與編劇高田亮都有兒子，所以會彼此交流，觀察小孩的行為舉止，再寫進劇本裡。
她提及，日本有些媽媽會聚在一起，吳美保和高田亮便會趁機觀察大人和小孩的互動，或是從身邊的親友下手，以及訪問小學老師，多管道蒐集故事素材來源，之後再把劇本給小孩和家長看，請他們提供意見。
本片預算約6,000萬日幣，吳美保說：「這在日本是超低的。因為電影的主角是沒有知名度的小孩，且是原創故事，導致籌資很困難。」她進一步解釋：「在日本，如果你是監製，要投資電影一定要掌握2種元素，一是找明星來演，二是改編暢銷小說或漫畫。符合其中一個條件就很好，兩者皆備更好。但我們反其道而行，因此籌不到錢。」
所幸日本海外發行商mur mur伸出援手，找了很多人投資這部片。吳美保說：「對方理解我們的創作初衷，所以找很多愛電影的人來籌備這部片。」
一小部分的經費是來自日本文化廳的補助，不過公部門每年的補助總額和電影數量是固定的，當時他們很擔心申請不到，「萬一沒過就有缺口，等於是下了賭注。」監製菅野和佳奈認為，如果政府不核准這個案子，「日本的電影就完了」，所幸最後順利拿到補助，「我今天可以來台灣接受採訪，也算是一個奇蹟」，吳美保笑說。
《普通的孩子》描述熱愛昆蟲的10歲男孩唯士喜歡班上的「環保少女」心愛，儘管對環保議題很懵懂，他仍一股腦跟著激進的心愛，以及班上的「麻煩製造機」陽斗投入一場環保大作戰，不料這場環保行動似乎越來越失控，10 歲的他們該如何收拾殘局？
《普通的孩子》專訪1／小孩熱衷環保抗議快失控 導演曝故事靈感來自瑞典的她
《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
《普通的孩子》專訪4／ 試鏡海選數百名素人小朋友 她用一招捕捉孩童自然表情
《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
日本金獎導演吳美保新片《普通的孩子》透過3個10歲孩子針對環保議題提出的控訴，反思當今人類所處世界的難題與變化。她日前來台出席高雄電影節相關活動，接受本刊專訪時透露，全片最大挑戰是拍夜戲，加上日本對於童星工時的規範，更添難度。
愛上環保女孩 10歲童踏上抗爭路 變身大作戰
小男生喜歡上了班上熱衷環保的小女生，為了能和她做朋友，小男生與她一起向不環保的大人宣戰。日本電影《普通的孩子》，導演吳美保以平實的鏡頭，捕捉孩子平凡日常，藉由環保事件，呈現孩童的純真，以及在成長過程中，對愛、友情和成人世界表裏不一的困惑。實力派女演員蒼井優也擔綱演出，飾演小男孩的母親，看他們要怎麼收拾，孩子們為環保而鬧出的事件。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
《普通的孩子》專訪4／ 試鏡海選數百名素人小朋友 她用一招捕捉孩童自然表情
《普通的孩子》主要童星嶋田鐵 太、瑠璃和味元耀大，以清新自然的演技詮釋小孩子有點笨拙的日常生活，導演吳美保海選試鏡了數百位小朋友，透過工作坊的方式，從中挑出29位一起參與演出。
《普通的孩子》專訪1／小孩熱衷環保抗議快失控 導演曝故事靈感來自瑞典的她
日片《普通的孩子》描述3個孩子看似平凡無奇，實則充滿戀愛、冒險，甚至「環保抗議」的日常。是導演吳美保和編劇高田亮繼《陽光只在這裡燦爛》《你是好孩子》後最新的電影，演技派明星蒼井優、風間俊介和瀧內公美也參與演出。
