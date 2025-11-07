《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
日本金獎導演吳美保新片《普通的孩子》透過3個10歲孩子針對環保議題提出的控訴，反思當今人類所處世界的難題與變化。她日前來台出席高雄電影節相關活動，接受本刊專訪時透露，全片最大挑戰是拍夜戲，加上日本對於童星工時的規範，更添難度。
全片實際拍攝天數約3週，吳美保表示，對她而言，每部片都有不同的挑戰，「拍片這件事，危機就在身邊，每天都不知會發生什麼事，充滿意外，所以我都祈禱能順利收工。」
以《普通的孩子》為例，最大的挑戰就是拍夜戲。片中有一場戲，是3個小朋友破壞牛棚的柵欄，把牛放走。那場戲發生在夜晚，但日本規定，小孩晚上8點後就不能拍片。偏偏劇組是在盛夏拍攝，太陽很晚才下山，所以有時候小孩已經收工，而劇組人員必須等到太陽下山才能拍攝，導致時間很有限。
劇組雖然可以安排小朋友在日正當中拍攝，不過適逢酷暑，且是在牧場取景，沒有樹蔭或遮蔽物，陽光刺眼，小朋友都露出睜不開眼睛的表情，她只好一直提醒他們要調整。吳美保表示，若是陰天，還可以透過做效果來改善，因此這種工作方式對小孩子而言也很辛苦。
另一方面，在白天拍夜戲，再利用燈光調整的效果有限，所以劇組先拍小孩子之後，再回去補拍夜間的場景，例如夜晚的車、高樓大廈的燈光等，然後再合成，處理過程也很棘手。
吳美保解釋：「因為那幾場戲是用手持攝影機拍攝，拍出來的畫面要再合成，會更複雜。我在剪輯階段非常緊張，不知（那些畫面）是否派上用場。最後是把小孩子的部分剪下來，再貼上夜間場景，總算順利完成，但這種方式對我來說是很大的挑戰。」
出生於日本三重縣伊賀市的吳美保是第三代的在日韓國人，不會說韓語。2014 年執導演《陽光只在這裡燦爛》獲好評，代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。2015 年她再以電影《你是好孩子》獲第37屆莫斯科國際電影節最優秀亞洲電影獎。升格人母之後，她於2024年睽違9年推出劇情長片《我生活的兩個世界》，入圍第49屆報知電影獎最佳影片、最佳男主角等多項海內外電影獎項；《普通的孩子》是她最新的作品。
