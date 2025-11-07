《普通的孩子》專訪4／ 試鏡海選數百名素人小朋友 她用一招捕捉孩童自然表情
《普通的孩子》主要童星嶋田鐵 太、瑠璃和味元耀大，以清新自然的演技詮釋小孩子有點笨拙的日常生活，導演吳美保海選試鏡了數百位小朋友，透過工作坊的方式，從中挑出29位一起參與演出。
為了在大銀幕如實呈現小孩子的真實樣貌，吳美保排除演技非常好的童星。此次包含3名主角，加上他們的同學，一共29人，都是用試鏡的方式甄選。她說：「大約開拍半年前，以工作坊的形式進行試鏡，最後來了幾百人，最後選了包含主角在內、共29位。」
大部分的試鏡方式是給他們劇本，讓他們照著台詞表演，或是讓他們演出劇本的情境。吳美保也會設計很多不在劇本裡的情節，或是模擬一些日常生活中小小的意外，讓小朋友自由發揮，觀察他們的表情、會說什麼樣的話和反應等，透過上述方式挑出所有的小演員。
過程中她發現，有些人彼此合不來，不過既然要他們演一個班級的同學，透過上述方式可以了解大家的個性和獨特性。比方可能有兩個人特別容易吵架，這些都會納入考量，希望能寫實呈現日常生活裡、一個小學班級學生的相處情形。
由於多數小朋友都沒有表演經驗，吳美保盡量不讓他們察覺正在拍攝，所以她現場不會喊action（開拍） /cut（卡）等指令，而是讓孩子們在自然的情形下互動或反應。她說：「很多導演都有提到這種方式的好處，但要實踐起來真的非常困難，當時我也覺得很辛苦。」
本片邀請實力派影后蒼井優、瀧內公美和人氣男星風間俊介飾演孩子們的父母和師長。吳美保不諱言，上述演員在日本具知名度，也有演技，不免擔心演員光芒蓋過孩子。她說：「有時即使一再提醒大人，小孩才是主角，但還是有演員不小心展露明星魅力。但我知道這三人雖然是明星，卻不會搶走小孩的光彩，在剪輯時看到成品之後，更覺得我選角選對了。」
吳美保也透露自己的選角原則：「大原則是劇本優先，並反覆思考，哪個演員最適合詮釋角色，最能消化劇本。我不會因為想跟哪個演員合作，而為對方量身打造劇本，一切都是以劇本為考量。」
《普通的孩子》專訪1／小孩熱衷環保抗議快失控 導演曝故事靈感來自瑞典的她
《普通的孩子》專訪2／缺乏票房保證仍堅持拍電影 他們孤注一擲竟發生奇蹟
《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
