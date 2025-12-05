「普高工作圈與學科中心20週年研討暨成果展」高雄盛大登場

由教育部國民及學前教育署指導、普通型高級中等學校課程推動工作圈及全國學科中心主辦的「領航20，智慧未來：普高工作圈與學科中心20週年研討會暨成果展」，於12月5日、6日在高雄R23糖倉會展中心盛大登場。活動聚焦20年來普高課程教學的演進與成果，並共同描繪AI時代下教育的新願景。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，以普高課程的推動，是透由大學端教授的專業指引，帶領教育夥伴提升專業化與系統化的教學，而為期兩天的研討也聚焦在AI運用於學科教學的相關議題，符應未來資訊科技的挑戰，AI已經是我們未來重要的學習工具。

普高工作圈自94年成立以來，肩負高中課程改革與教師專業支持的重任，串聯全國21個學科中心，推動課綱落實、跨校社群合作與專業成長機制。活動以「承先啟後」為精神主軸，全面展示工作圈與學科中心20年來的推動歷程。展區以學科為單位規劃，一共與21個學科中心、2個資源中心，以及科學教育工作圈合作，結合實體互動與線上展示，呈現高中教師專業發展的脈絡與課程創新的歷史印記。

活動首日規劃會前工作坊、頒發服務滿20年的資深執行秘書感謝狀、「學科中心的歷史回顧」圓桌論壇、「生成式 AI × 探究力 × 學校文化 × 未來學習」數位焦點論壇、世界咖啡館分組討論等內容，期許與會教師能體認學科中心20年的努力耕耘，並攜手邁向下一個「承先啟後」的教育行動。