普龍共舅舅「領便當」了！陳家逵冷到把自己包成米其林

娛樂中心／王靖慈報導

近日民視八點檔《好運來》又有角色下線，引發劇迷們的不捨！演員陳家逵飾演的「蕭志偉」為了拯救外甥，被人設計後壯烈犧牲，正式領便當。而這段長達近11個月的演出旅程，也讓他在臉書發文感性告別，粉絲看了感觸良多，彷彿一同回顧了志偉這段時間的所有經歷和高光時刻。大家看完也都紛紛表示：「好捨不得丫偉！」





陳家逵躺在泥濘石頭路上，用毛巾把自己包成「米其林」。（圖／民視新聞）





陳家逵在劇中飾演的「蕭志偉」，一開始被設定為有點投機、不學無術的角色。然而隨著劇情推進，觀眾才慢慢看見他骨子裡那種「對家人的愛和保護欲」。不管是對姐姐楚宣還是外甥吳東諺，他總是在關鍵時刻跳出。雖然平常有點小奸小惡，但這樣的反差反而讓他在劇迷心中更有記憶點。陳家逵透露，拍攝被撞戲時遇上狂風暴雨，他長時間躺在泥濘石頭路上冷到失溫，只能用毛巾把自己包成「米其林」。最挑戰的是最後的「回憶戲」，他選擇用罵的方式來重現傳統長輩的關心，還表示：「讓逸凱離開後，剩下自己孤伶伶躺在地上又濕又冷，悲從中來，那場回憶戲就哭得很難過」，讓導演也投入於他演技中。回棚拍病床戲時，他則因被單蓋頭稱自己快窒息，且透露當中最難的是不能有起伏，甚至補了幾個「完全閉氣」鏡頭。

陳家逵在《好運來》飾演的蕭志偉為了救外甥，在劇中被人設計後慘死。（圖／民視新聞）





陳家逵本人24日在臉書，對這11個月寫下滿滿感謝，包括感謝製作人與團隊獨具慧眼，發現他有出演「普龍貢蕭志偉」的潛力，也感謝劇組工作人員對他的信任，讓他能恣意發揮，最後他不忘感謝劇組的編劇們精心設計，為「阿偉」這個角色奠定了豐富的個性與故事。他最後一句「蕭志偉，下台一鞠躬」更成為粉絲心中最催淚的告別語。





同劇組演員王瞳與謝京穎也來留言。（圖／翻攝自「陳家逵 Chen Chiakuei」臉書）





貼文一出後，連同劇演員王瞳也前來留言「下次見」，謝京穎則以「江湖再見了，逵哥」送別夥伴，讓整個氛圍彌漫著既依依不捨又充滿祝福的感覺。劇迷們除了感動，也期待下次在新作品中再看到他的身影。粉絲們紛紛感慨表示：「好不捨，志偉從頭到尾就是個亦正亦邪的角色，每次被打得很慘，我甚至一度以為志偉要就此say bye bye ，這次是真的領便當去跟大姐作伴了。很喜歡你的表演，喜歡你跟老不慧鬥嘴」、「真的很可惜」、「好捨不得丫偉，希望下一檔豆腐媽媽也有你的演出，加油！演得真棒！」，也敲碗希望下一部作品能再趕快出來。





