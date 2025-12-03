景中有藝 建築師江文淵創作捐贈台中慈院

國內知名建築師「江文淵」，也是慈濟志工，在建築領域實踐「藝術與生態共存」理念。台中慈濟醫院戶外院區，有2處蓮花池景觀，都出自於他的規畫手筆，再由其他志工長期認養維護。江文淵有一件名為「抱一」的創作藝術品，最近捐給台中慈濟醫院。這件藝術品在院區戶外安座(12/3)，讓美麗的自然景觀，添增了賞心悅目的藝術創作。

醫院建築物之外，映入眼簾的是美不勝收的動植物生態，台中慈濟醫院戶外院區有2處蓮花池園區，都是江文淵規畫的。

他是專業建築師，也是慈濟志工，他捐出自己創作的這件藝術品，即日起放置戶外院區，供人觀賞。

慈濟志工 江文淵：「這件作品叫「抱一」，比如師父(上人)在教導我們，(醫師)不只是要醫術，還要醫道，所以道跟術，要抱一，不只要醫病，還要醫心。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「這樣的一個合抱，一面，面向醫院，一面，面向潺潺流水，那分的一個感動。」

禪意深遠的藝術作品，生機蓬勃的自然景觀，看診民眾、駐足流連。

看診民眾 黃女士：「美彩的石頭(藝術品)，就好像是醫生，用他那種大愛的精神，來擁抱那個病人，這裡，環境很優質，讓我感覺到很棒，來到這裡，病都已經好到了七分了。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「你們在這裡設另外一科，醫院裡面有很多臨床科，這裡(院區)也有一科，心靈療癒科，是你們在負責的，非常棒啊。」

慈濟志工 江文淵：「生態其實就在我們身邊，生態跟人文，它其實是可以抱在一起的。」

台中慈濟醫院護理部顧問 張梅芳：「護理就是可以給人家愛，那種膚慰(病患)就是護理的本質，其實有點想熱淚盈眶，覺得就是愛，更多的愛(湧入)。」

戶外，是藝術與生態的共存共榮，院內，是醫護和患者的守護情緣。

