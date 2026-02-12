景區「旋轉真馬」引發全網抵制！營運4天官方回應…

國際中心／曾詠晞報導

中國西安詩經里風景區近日驚傳出現活生生的「旋轉真馬」遊樂設施，迅速在社群平台上引發高度關注。影片畫面顯示，現場由簡陋的鐵架結構組成，多匹真馬被固定在旋轉裝置上，載著遊客不斷繞圈轉動，與傳統的「旋轉木馬」設施外觀相似。該項目打著「旋轉真馬，馬上轉好運」的宣傳口號，雖然有人認為創意新奇，但隨即引起大批網友批評，質疑此行為已涉嫌虐待動物，迫使景區於2月10日緊急宣布暫停該項目。





中國西安一處景區開設「旋轉真馬」，引起網上強烈反彈。（圖／翻攝自微博 ＠凤凰网）

網友批評這是在虐待動物，官方回應表示：營運至今未出現馬匹受驚傷人的情況。（圖／翻攝自微博 ＠闪电新闻）

真馬取代木馬大受歡迎！官方強調：未出現馬匹不受控或傷人

根據中國媒體報導，這項爭議設施屬於景區「奇幻武俠城」系列活動，自2月6日推出以來頗受遊客青睞。現場共有6匹真馬被固定在鐵架上繞著軸心慢速行走，每趟幾乎都處於「滿員」狀態，包含大人與小孩皆可參與騎乘。風景區工作人員指出，現場均有專人引導驅動。針對外界對安全性的擔憂，官方特別強調，「該項目運營至今，未出現馬匹受驚不受控或傷人的情況」，並表示整體轉圈速度控制極慢，以確保過程穩定。

景區官方急速回應，並在2月10宣布已暫停該項目。（圖／翻攝自微博 ＠大河报）

網友怒火難消！景區回應：為避免爭議已決定暫停

儘管景區對安全性掛保證，但微博上仍充斥反對聲浪，網友憤怒質問：「一直轉圈圈馬不會頭暈嗎？」、「誰想出這樣虐待馬的？」，認為馬匹是有智慧的生物，不應被物化成遊樂器械。對此，景區工作人員出面說明，該項目屬第三方合作開發。面對持續升溫的負面輿論，官方2月10日表示雖然項目「挺受遊客歡迎的」，但「為避免爭議，已經決定暫停該項目」，原定營運至3月底的計畫已提前終止，未來將重新評估活動內容。

