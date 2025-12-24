景安站預售案登9字頭 業者看好明後年走出谷底「不再打就是利多」

寶和建設董事長張應偉表示，房市需要的是信心不是政策，「好植」規劃18~25坪，潛銷近3個月，獲得區域鄰里好評，默默創造熱銷佳績。（圖／林榮芳攝）

近年打房政策不斷，讓房市進入盤整期，雙北買氣呈現價穩量縮格局，不過偶有佳作問世。新北市中和預售案「寶和好植」近日公開，為區域首件成交達9字頭建案。「房市需要的是信心不是政策！」寶和建設董事長張應偉即表示，只要政府不繼續在打炒房這件事上深耕，對房市就是利多，目前已可見市區的案子有些賣得不錯。

他認為，只要台積電不倒，台灣經濟就不容易垮，這波經濟在走、股市在跑，房市沒跟著往上，是因為政府政策抑制，今年移轉棟數預估只有26萬戶，已是低點，明年還有九合一選舉，「預期明後兩年不會比今年再差了！」

他也提到，房地產最大問題在於成本掉不下來，他自己也有營造廠，現在換算一坪造價都要27萬元，跟疫情前12、13萬元比，上漲太多；此外，缺工問題也難解，現在市況不好，但市區的案子有時還會創一點高價，「除了生活機能強、土地稀缺，再來就是因為營造成本降不下來。」

根據樂居資料顯示，2025年房價雖進入盤整期，不過市中心預售仍然維持「盤整至小漲」格局，新北市板橋區單價破百萬，永和區頂溪站行情同樣破百萬、中和區景安站單價也站上9字頭，購屋人在「謹慎評估」的氛圍中緩慢成交。

「好植」推出「+8萬送裝潢」，單戶只要多付8萬元，就能升級裝潢、家具，最高價值達75萬元，購屋者不用再另外花錢設計，交屋後就能輕鬆「拎包入住」。（圖／林榮芳攝）

新北市中和國小旁預售案「好植」，由寶和、富足家、富時代3家建設公司合力推出，於近日公開。該案規劃18~25坪，已於12月4日開工動土，並於12月23日正式公開；在此之前，鴨子划水已潛銷近3個月。目前實價登錄已有24筆，平均成交單價每坪84.9萬元，據了解，該案總戶數76戶，目前僅餘25戶可售，多數為10樓以上的高樓層。

張應偉表示，「好植」全案訴求「在台北買到東京的家」，以三捷匯聚、小宅玄關等特色規劃中，巧妙解決首購族、小資族對於交通與住家收納、隱私等通點，將居住空間在有限條件下最大化。

他進一步表示，小坪數建案通常都是單面採光，收納空間少，各方面住起來不一定是舒適，「首購雖買得起，但不一定住得好」，因此他們以「東京小宅」思維來設計，小更要變實用，像是必有入門玄關，讓回家有個轉換沉澱的空間，也能擁有鞋櫃等收納空間，以及做到小坪數很難有的雙面採光。

「好植」12月正式公開祭出「寶和新青安」方案，強調訂簽6%與「+8萬送裝潢」等優惠，包括天花板與鞋櫃衣櫥、沙發家具等，限量5戶，成功炒熱區域房市。

