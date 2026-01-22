景氣亮黃紅燈還不夠 國人對2026台股的真實心聲曝光！

財經中心／余國棟報導

2026年1月份國民經濟信心調查結果。（圖／國泰金）

國泰金控發布《 2026年1月份國民經濟信心調查結果》，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅回升，國發會最新公布的11月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至2.0，展望樂觀指數回升至-0.1。大額消費意願指數上升至11.7，耐久財消費意願指數回升至-9.6。另一方面，買房意願回落至-42.2，而賣房意願指數微幅回升至-33.5。

廣告 廣告

市場對於2026年獲利正面看待，股市樂觀情緒與風險偏好上升，Fed於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。

民眾對於2026上半年台股加權指數高低點的預期，針對民眾對2026上半年台股高點預期，本月的調查結果顯示，32%的民眾認為台股指數上半年高點將介於30,000(含)至31,000區間，17%則預期高點會超過31,000(含)。綜合前述，合計有49%民眾認為2026上半年台股加權指數高點會落在30,000(含)上方。

針對民眾對2026上半年台股低點預期，本月的調查結果顯示，最多民眾(23%)預期2026上半年台股低點會落在27,000(含)以上。但合計有39%民眾預期2026上半年台股加權指數的低點可能跌破25,000，其中僅12%民眾認為會跌破23,000。

57%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，52%民眾預期通膨高於2%，主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美歐貿易戰警報解除！美股狂拉情緒反轉 日股續挫韓股創高

台股盤前／川普關稅暫緩助攻美股！台指夜盤大漲255點 台股拚開高回穩

半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭

AI帶動日本房市！日圓甜甜價觸及心理防線 懂它的人已經先進場

