景氣亮黃紅燈！10 月分數升至 35 分，建築開工量下滑曝未來供給缺口

國發會公布 114 年 10 月景氣對策信號，本月分數來到 35 分，較上月微幅上升並連續亮出代表「偏熱」的黃紅燈，顯示景氣仍維持在穩定升溫區間。

10 月最大的亮點，是「股價指數」由黃紅燈轉為紅燈。國發會指出，股價指數年增率達 19.1%，在 AI、資料中心與半導體旺季推動下，台股再創高點。股市強勢也帶來明顯的財富效果，批發、零售與餐飲業同步成長，年增達 7.4%，內需消費提前進入年終旺季。

外銷方面，本月海關出口值年增率高達 41.9%，持續呈現強勢走勢。AI、HPC、伺服器與相關供應鏈拉貨需求暢旺，使台灣高科技產業生產動能幾乎滿載。

在外需與內需雙雙升溫的帶動下，企業投資也明顯成長，包括國際科技大廠擴廠、政府推動「AI 新十大建設」、以及公共建設執行率提升等，形成景氣向上的主要推力。

對房市影響方面，本次景氣燈號透露三項重要訊號。首先，資金面仍相對寬鬆。「全體金融機構放款與投資」指數升至 100.52，反映銀行放款保持成長，房貸市場並未出現收緊跡象。對自住族與首購族而言，房貸環境仍維持穩定。

第二，建築開工量呈現下降趨勢。作為房市的領先指標，「建築物開工樓地板面積」降至 98.50，顯示建商在高利率與交易量縮減的環境下，對推出新案態度轉向保守。

果仁家認為，若開工量持續下降，未來 2 至 3 年新建案供給可能減少，中古屋將成為市場主力。

第三，就業與薪資仍保持穩健。失業率下降、企業工時增加，使民眾購屋能力未明顯轉弱，支撐房市基本面。

（本文資訊、圖源：國發會）

