景氣低迷也逆勢！黃金飾品成台南周年慶熱銷王
台南市龍頭百貨公司周年慶6日登場，今年剛好搭上普發1萬列車，業者預估助長營業額，今年市場景氣差，業者在提前預購會中發現，以往買氣強勢的家電、化妝品業績持平，黃金飾品因可保值，反在周年慶業績中逆勢看漲。
新光三越西門店每年都是全市最後登場的周年慶業者，今年同樣推出全館買5000元送500元，等於折扣10％優惠，剛好搭上普發1萬元政策，業者仍預估活動期間能突破40億元營業額目標，較往年持平。
台灣今年面臨美國關稅衝擊、台南市1月地震、7月風災與8月豪雨都造成中小企業受創，百貨業者都感受到今年市場景氣低靡，全年業績評估更趨保守。
往年在各家百貨周年慶中，家電、化妝品都是一枝獨秀的商品，今年買氣持平，業者評估市場受景氣影響，更傾向保值商品，今年以黃金擺飾異軍突起最受喜愛。
業者上周4天預購會中先創下12億元銷售額，周邊道路出車流量爆漲，警方首日就開出20張違停罰單。今年檔期正好搭上全民普發1萬元政策，推出日本商品展、韓國商品展、耶誕點燈與市集派對等活動提升集客率，預估25天檔期將湧入破百萬人潮。業者每天派出16人次義交在周邊道路疏導交通。
