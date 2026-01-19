景氣內外皆溫 中經院估今年GDP4.14％

中經院預估今年經濟成長4.14％。圖為貨櫃場作業情形。（本報資料照片）

中經院19日公布最新經濟預測，台灣今年經濟成長率預估為4.14％；由於比較基期、AI動能推升及關稅滯後效應等三大因素，成長呈現「上強下溫」，即上半年成長強勁、下半年溫和成長，模式由去年的「外熱內溫」轉呈「內外皆溫」；新台幣兌美元全年均價上看30.33元，較去年均價31.19元呈走強趨勢。

中經院長連賢明表示，這次預測還來不及納入台美關稅談判最終結果，隨不確定因素逐漸消除，從傳統產業、科技業及投資面向觀察，整體效應偏向正面，未來成長率仍有上修空間；不過，由於台美關稅協議內容未完整揭露，連賢明認為，相關細節仍須待貿易協議內容全面釋出後，才能進一步評估對台灣經濟的實質影響。

廣告 廣告

連賢明進一步指出，台美關稅最新協議結果有三大利多，首先，對等關稅從日前20％且疊加，一口氣降到15％不疊加，這對傳產是一大利多，過去10多年來，即便有世界貿易組織（WTO）的架構，台灣傳產仍在國際市場處於相對不利的劣勢，關稅高於日、韓等競爭對手；這次關稅定案後，台灣傳產首次能在相同基礎下，與日、韓公平競爭。

對於新台幣匯率，匯銀人士不認同中經院走升的趨勢預測；匯銀人士指出，關鍵是台灣承諾投資美國的5000億美元規模高於韓國，當短時間匯出較大金額，新台幣將有貶值壓力，短線要關注投資對匯率幅度波動的影響。