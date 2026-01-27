景氣升溫！睽違一年再翻「紅」燈、進步1分 國發會提醒今年留意3變數

國發會今（27）日公布去（114）年 12 月份景氣概況，12 月景氣對策信號綜合判斷分數增加至 38 分，較上月增加 1 分，燈號正式由黃紅燈，轉為象徵熱絡的「紅燈」。 圖：國發會景氣指標查詢系統網站

國發會今（27）日公布去（114）年 12 月份景氣概況，12 月景氣對策信號綜合判斷分數增加至 38 分，較上月增加 1 分，燈號正式由黃紅燈，轉為象徵熱絡的「紅燈」，這不僅是睽違 1 年後的首顆紅燈，也為蛇年景氣發出一聲「響尾」 。

國發會指出，受惠 AI 需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為「黃紅燈」、製造業營業氣候測驗點轉為「綠燈」；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為「黃紅燈」。另外，領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。

觀察 9 項構成項目，工業及服務業加班工時轉為「黃紅燈」，製造業營業氣候測驗點轉呈「綠燈」，各增加 1 分；批發、零售及餐飲業營業額轉為「黃紅燈」，減少 1 分；其餘 6 項則是燈號維持不變。個別構成項目說明如下：

貨幣總計數 M1B 變動率：由上（11）月的 4.88% 增為 4.9%，燈號續呈「黃藍燈」

股價指數變動率：由上月 20.2% 增為 21.6%，燈號續呈紅燈

工業生產指數變動率：由上月下修值 15.8% 增為 18.1%， 燈號續「呈紅燈」

工業及服務業加班工時變動率：由上月上修值 0.1%增為 3.6%，燈號由綠燈轉呈「黃紅燈」

海關出口值變動率：由上月 50.3% 減為 38%，燈號續呈「紅燈」

機械及電機設備進口值變動率：由上月 60.6% 減為 31.7%，燈號續呈「紅燈」

製造業銷售量指數變動率：由上月下修值 14.8% 增為 19.9%，燈號續呈「紅燈」

批發、零售及餐飲業營業額變動率：由上月下修值 10.7% 減為 6.6%，燈號由紅燈轉呈「黃紅燈」

製造業營業氣候測驗點：由上月下修值 93.61 點增至 97.22 點，燈號由黃藍燈轉呈「綠燈」

展望未來，國發會表示，受惠 AI 應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際 AI 算力投資及主權 AI 發展延續，及臺美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠亦加碼在臺投資，加上政府推動AI新十大建設，並落實公共建設經費執行，將有助增添投資動能。

消費方面，受惠最低工資調升與減稅減負擔措施，加上股市創高之財富效應，以及政府增加觀光及大型賽事展演預算，可望進一步活絡消費。惟美國經貿政策不確定性、國際地緣政治與貿易衝突增加、主要國家貨幣政策走向等影響，仍須密切留意。

