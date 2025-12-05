景氣外熱內轉冷 商研院示警三大傳產面臨高關稅衝擊

國內商業服務業的景氣衰退風險正在升高。商研院5日發布最新景氣循環分析預測指出，由於引領景氣趨勢的領先與同行指標同步向下，加上國內經濟呈現「外熱更熱、內溫轉涼」的結構性失衡，顯示台灣景氣復甦的不均衡情況正在加劇。商研院特別示警工具機、成衣、製鞋等產業面臨高關稅的衝擊最大，恐將持續擴大結構性部門衰退的隱憂。

觀察主要指標走勢，商研院商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）自去(2024)年4月觸頂後便一路滑落。今年10月經標準化的CCCIS已降至-0.4379個標準差，並且預測明年4月可能續降至-0.7782個標準差。同時，具領先作用的綜合指數（LCCIS）也出現自今年2月高峰以來的新向下轉折點，儘管指數降幅不大，仍是引導整體景氣逐步向衰的警訊。

對於當前景氣結構，商研院指出，台灣經濟的外部成長力道雖持續增強，但內部動能則逐漸降溫。從經濟成長貢獻度來看，今年前三季的經濟成長率分別達5.54%、7.71%及8.21%，主要由強勁的工業部門（出口導向）貢獻，但反映內需的民間消費與民間投資等支出，成長貢獻度則相形見絪。這種「外熱內冷」的現象，正加速不均衡復甦的趨勢。

細看各項子指標的變動，在CCCIS的五個子指標當中，下行指標數持續增加，讓向衰的擴散指數持續加大，目前僅剩「批發及零售」一項能維持上升態勢。分析造成景氣失衡的主因，在於全球關稅戰與貿易談判帶來的外部衝擊。

商研院分析，貿易關稅戰對國內不同產業部門產生了極大的不確定性風險。其中，以AI、高階晶片為主的半導體業受影響較小；然而，工具機、成衣、製鞋等傳統產業，則因面臨高關稅衝擊而首當其衝。相關部門的衰退，凸顯了國內景氣結構性調整的壓力。

