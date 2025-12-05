景氣外熱內轉冷 商研院示警三大傳產面臨高關稅衝擊
國內商業服務業的景氣衰退風險正在升高。商研院5日發布最新景氣循環分析預測指出，由於引領景氣趨勢的領先與同行指標同步向下，加上國內經濟呈現「外熱更熱、內溫轉涼」的結構性失衡，顯示台灣景氣復甦的不均衡情況正在加劇。商研院特別示警工具機、成衣、製鞋等產業面臨高關稅的衝擊最大，恐將持續擴大結構性部門衰退的隱憂。
觀察主要指標走勢，商研院商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）自去(2024)年4月觸頂後便一路滑落。今年10月經標準化的CCCIS已降至-0.4379個標準差，並且預測明年4月可能續降至-0.7782個標準差。同時，具領先作用的綜合指數（LCCIS）也出現自今年2月高峰以來的新向下轉折點，儘管指數降幅不大，仍是引導整體景氣逐步向衰的警訊。
對於當前景氣結構，商研院指出，台灣經濟的外部成長力道雖持續增強，但內部動能則逐漸降溫。從經濟成長貢獻度來看，今年前三季的經濟成長率分別達5.54%、7.71%及8.21%，主要由強勁的工業部門（出口導向）貢獻，但反映內需的民間消費與民間投資等支出，成長貢獻度則相形見絪。這種「外熱內冷」的現象，正加速不均衡復甦的趨勢。
細看各項子指標的變動，在CCCIS的五個子指標當中，下行指標數持續增加，讓向衰的擴散指數持續加大，目前僅剩「批發及零售」一項能維持上升態勢。分析造成景氣失衡的主因，在於全球關稅戰與貿易談判帶來的外部衝擊。
商研院分析，貿易關稅戰對國內不同產業部門產生了極大的不確定性風險。其中，以AI、高階晶片為主的半導體業受影響較小；然而，工具機、成衣、製鞋等傳統產業，則因面臨高關稅衝擊而首當其衝。相關部門的衰退，凸顯了國內景氣結構性調整的壓力。
更多udn報導
安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈
台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國
台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」
台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要
其他人也在看
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 1
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
川普一句話炸翻全球市場！「機器人大軍」都笑了 「7台廠」爽到集體噴出、漲停潮席捲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國政壇一句風聲，再度點燃全球科技市場。外傳川普政府正草擬2026年發布的「機器人行政命令」，企圖用政策將「美國製造」...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 11
降息前市場觀望！台積電一度跌10元至1440元 專家：每次回檔都是上車點
有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據意外暴冷！美股全面走強，台積電 ADR 也同步上揚。不過台積電台北現股（2330）今日開低，盤中一度下跌10元至1440元。專家指出，主要因降息前，投資人普遍保持觀望，若下周美國如期降息，科技股有望繼續漲，目前回檔都是逢低布局的良機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
關鍵瓶頸竟在台積電！Google TPU量產恐延至2027 產能上看500萬片、「這檔」可望同步受惠
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導谷歌自研AI晶片TPU的量產進度出現新變化。原本市場盛傳2026年產量可望挑戰400萬片，但最新供應鏈調查指出，台積電（2330）C...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
個股兩樣情 逾六成在年線之下
台股今年屢創新高，但個股表現卻是兩樣情，目前高達1,277檔個股股價低於年線，占上市櫃個股總數超過6成，顯示資金集中在大型股，尤其這一波反彈行情中，台積電大漲超過5成，同期間市值前150大個股中的30檔漲幅更是超過5成以上。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體漲價 創見11月營收年增逾1.45倍
受惠記憶體漲價，記憶體模組廠創見（2451）公告11月營收達新台幣20.23億元，一舉月增17.39%、年增率145.59%，創約8年半多單月新高，10、11月累計營收為37.46億元，已達第3季營收的9成以上，季營收將進一步躍增。創見今年前11月累計營收為140.68億元，較去年同期增長53.09自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1
搶進無人機、AI伺服器雙王牌！「這檔」2026年訂單能見度佳 董座信心喊話：營收獲利雙升
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導手握車用與伺服器雙引擎的安力-KY（5223）傳出布局逐漸成形，其董事長許振焜指出，預期公司無人機專案將在逐步跨入量產與出...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股開盤小漲80點！專家蔡明翰估「200點區間震盪」
美股主要指數周三（3日）全面收高，台股今（4日）加權指數以下跌19.62點、報27,773.42點開出，但隨即翻紅震盪走揚，一度上漲逾80點，觸及27,880.23點，盤面最亮眼的族群落在散裝航運與機器人概念股。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，預期今日指數高點約落在27,900點，下方在平盤附近具明顯支撐，指數區間約200點震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
專家看盤》台股高檔急凍橫盤！法人未歸隊、科技股分歧、靜待量能復活
[Newtalk新聞] 「台股今天(5日)量縮高檔橫盤，市場靜待法人歸隊，電子權值股個股表現，中小型股震盪加劇。」分析師林漢偉表示，台股昨天指數呈現高檔量縮橫盤，量能急凍難有表現。 回顧美股表現：美股昨天四大指數漲跌互見，科技股走勢分歧。費半指數下跌0.89%，領跌四大指數。半導體：英特爾-7.43%、美光-3.19%。大型股：蘋果-1.21%、輝達 2.11%。 林漢偉表示，整體來看，美股早盤反映初領失業金人數下滑而開高，但科技股呈現分歧走勢，資金自Google與蘋果供應鏈撤出，轉往跌深的輝達供應鏈，造成四大指數終場各自表現。 總體面與台指期：美元下滑，美債利率回落。台指期下跌32點，跌幅0.12%。台積電ADR下跌0.85%。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能觀察 外資現貨連買，但空單小幅增加，籌碼面維持中性。 櫃買指數面臨季線保衛戰，但融資餘額創高，對連續反彈不利。 二、傳產與題材概念股 11月營收亮眼：創見、至上、邁科、尖點。 傳產報價受惠：裕民、中航、第一銅、華榮。 集團概念股：南亞、台塑化、華東、華新。 BBU 漲多輪動：AES-KY、興能高、加百裕、新新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉Meta漲超3% 標普那指連三紅 降息預期升高
美國股市周四 (4 日) 收盤接近平盤，標普與那斯達克指數連續第三天收漲，投資人權衡最新勞動市場報告與其他經濟數據，同時在聯準會 (Fed) 下周可能降息的高度預期下，股市獲得部分支撐。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
景氣燈號亮黃紅燈太狂！台股中長線火種確立 回檔壓它是撿便宜
受到美國降息預期升溫影響，台股連日走高，市場情緒明顯回暖。國發會主委葉俊顯於日前指出，隨著AI成為剛性需求，台灣出口結構已與過往大幅不同，許多企業在AI產業鏈中展現高度不可替代性，挹注AI出口動能，預估今年全台GDP成長率有望突破6%，而27日公布的景氣燈號也續呈黃紅燈，顯示國內景氣穩步成長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
串流戰國時代的終局之戰：Netflix豪砸2.6兆確定收購華納兄弟，將哈利波特、DC系列版權資源納入口袋
一樁足以改變全球娛樂產業版圖的交易案，如今正在進行談判中，根據消息人士透露，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）公司已與網飛（Netflix）展開排他性談判，雙方就出售旗下電影與電視製作部門、以及HBO Max串流平台進行深入交流。截至晚上8時為止，最新外媒報導指出，Netflix確定收購華納兄弟的影視與串流服務，這筆合約總價值約72......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 1
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 5
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 3