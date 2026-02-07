景氣好轉也不喝酒！南韓年輕人追求「健康享樂」 全國1成酒館歇業

南韓酒館銷售額銳減，原因是年輕人的「健康享樂」風潮。pexels



據南韓媒體今天（2/7）報導，南韓年輕人追求「健康享樂」，遠離酒精類飲料，在這種趨勢下，全國1成的酒館歇業，甚至有業者認為，即便未來景氣好轉，也難以恢復過去的成長水準。

據《韓國經濟》與《朝鮮日報》報導，南韓20至30多歲的年輕人，越來越追求「健康享樂」（Healthy Pleasure）的生活型態，強調在享受食物的同時，也要兼顧身體健康的理性生活方式。

在這種風潮下，酒類業者受到明顯衝擊，業界人士透露，樂天七星飲料的酒類部門，去年營業利益為282億韓元，較前一年減少18.8%，第四季甚至出現28億韓元的營業虧損，另外，去年啤酒在內需市場的銷售額，也較前一年減少31.1%，酒館的數量則較前一年減少10%。

酒類產業受景氣影響很大，不過，目前南韓業界普遍認為，即便未來景氣回暖，酒類銷售也難以恢復過去的成長，主因就是「健康享樂」與「無酒精」的趨勢，正在全球擴散。

企業正在尋找突破口，但情況並不樂觀，南韓酒商「海特真露」正在加速佈局越南等海外市場，不過燒酒主要仍在國內超市與餐廳銷售，國外市場佔整體營收的比例偏低，難以扭轉惡化的業績。

專家提醒，單靠事業多角化，無法解決酒商的困境，必須思考如何從根本上進行產業轉型，例如菸草業者過去推出電子菸等新產品，酒商也要設法推出完全不同的產品，才有可能克服結構性停滯的問題。

