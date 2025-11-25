景氣測驗點微幅走揚！台經院：關稅衝擊20%+N已是天花板 「再壞也不會更壞」

台經院景氣預測中心主任孫明德。台經院提供



台灣經濟研究院今日（11/25）發布最新景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現微幅走揚，景氣預測中心主任孫明德表示，三大營業氣候測驗點雖然微幅走揚，但增加幅度不高，顯示整體廠商對景氣看法持平，對未來半年景氣看好轉多，看待關稅帶來的衝擊，廠商已經歷過最波動的時期，目前採保守觀望，「再壞也不會更壞」，畢竟加徵20%+N已經是天花板，台灣不可能更壞。

台經院公布10月三大營業氣候測驗點，其中，製造業營業氣候測驗點為91.37點、月增0.25點，呈現連續四個月的上揚態勢；而服務業與營建業氣候測驗點分別為88.42點、98.62點，前者月增2.89點，再度由跌轉升；後者月增1.69點，呈現連續五個月上揚的局面。

廣告 廣告

台經院公布10月三大營業氣候測驗點，製造業營業氣候測驗點連續四個月上揚，營建業測驗點也呈現連續五個月走升。台經院提供

孫明德說明，製造業營業氣候測驗點連續走揚，主要受到AI需求強勁、支撐電子業，反觀化學與鋼鐵業，因價格競爭及需求放緩而前景悲觀，不過，台灣所稱的「科技」是動態性名詞，有不少機械廠商搶搭機器人潮、投入半導體設備，甚至是最近當紅的無人機，顯示科技跟傳產不能單用二分法來看待，只有毛利高與低的產業，重點在於能否與時俱進。

至於服務業營業氣候測驗點轉為熱絡，孫明德表示，主要是中部地區大型百貨公司恢復營業，百貨啟動周年慶，使得買氣回升，加上10月新增連假多，部分地區放颱風假，推升10月整體零售、餐飲的業績，使得近半數餐旅業者樂觀看待。至於汽車銷售量持續低迷，恐怕要等關稅塵埃落定，汽車銷售可望回穩。

而營建業氣候測驗點已經連續5個月上揚，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，第4季將進入公共工程趕工期，年底多項重大工程陸續完工，且2026年公共建設預算明顯增加，高科技廠房持續推進建廠投資，預期將挹注動能，景氣可望趨於好轉。儘管不動產因新青安鬆綁、換屋族展延售屋期限及股市走強帶動，交易量小幅回升，但總量仍偏低。

由於央行將於12月召開理監事會議，將對銀行自主管理進行總檢討，是否有機會對房市管制鬆手？劉佩真認為，央行關注不動產放款集中度，維持現階段基調比例較大，希望房市朝健康不乏調整，比較有可能鬆綁的時間點，應該是落在明年上半年。

更多太報報導

美股大漲是情緒？台經院吳孟道：降息預期過熱 美經濟隱憂在「這問題」

《經濟學人》指台幣嚴重低估生「台灣病」 ! 央行引iPhone指數反擊：大麥克指數失準

輝達喊中國將贏AI！台經院：「講給川普聽」 提醒美國勿限制市場