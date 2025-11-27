景氣燈號又加分！ 台股推動燈號現趨熱絡

財經中心／廖珪如報導

2025年10月景氣燈號，連續第二個月亮出「黃紅燈」，顯示景氣熱絡程度不變。綜合判斷分數為35分，較上月增加1分。（圖／國發會提供）

國內經濟景氣持續擴張，國發會今（27）日公布10月景氣概況，景氣對策信號連續第二個月亮出「黃紅燈」，顯示景氣熱絡程度不變。綜合判斷分數為35分，較上月增加1分，連四個月成長，主要動能來自台股創高而帶動。展望未來，國發會認為台灣今年挺過關稅最艱難時刻，雖要密切留意後續變化，不過謹慎中帶有樂觀，例如普發一萬帶來的消費動能等。

九項構成項目中，10月唯「股價指數」燈號由黃紅燈轉呈代表熱絡的紅燈，增加1分。其餘八項燈號不變，「工業生產指數」、「海關出口值」、「機械及電機設備進口值」、「製造業銷售量指數」仍續呈紅燈；「批發、零售及餐飲業營業額」續呈黃紅燈；「工業及服務業加班工時」續呈綠燈；「貨幣總計數M1B」續呈黃藍燈；「製造業營業氣候測驗點」維持藍燈。

