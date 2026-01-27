景氣燈號轉呈紅燈 AI 強勁需求帶動工時上升

財經中心／廖珪如報導

國發會2025年12月景氣燈號亮出暢旺紅燈，受惠 AI 需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈、製造業營業氣候測驗點轉為綠燈；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為黃紅燈。另領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。（圖／國發會提供）

2025年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 38 分，較上月增加 1 分，燈號轉呈紅燈；其中，受惠 AI 需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈、製造業營業氣候測驗點轉為綠燈；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為黃紅燈。另領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。

外需動能與產業接單展望：AI 應用向邊緣裝置擴散及台美貿易協議效益

展望未來，受惠 AI 應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際 AI 算力投資及主權 AI 發展延續，以及臺美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠亦加碼在臺投資，加上政府推動 AI 新十大建設，並落實公共建設經費執行，將有助增添投資動能。

內需消費活絡主因：薪資調升、財富效應與政策性大型賽事展演挹注

消費方面，受惠最低工資調升與減稅減負擔措施，加上股市創高之財富效應，以及政府增加觀光及大型賽事展演預算，可望進一步活絡消費。惟美國經貿政策不確定性、國際地緣政治與貿易衝突增加、主要國家貨幣政策走向等影響，仍須密切留意。

