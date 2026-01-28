景氣燈號轉紅！ 國發會：AI需求推升經濟動能

國發會公佈最新景氣對策信號，除了分數連續5個月走升，燈號亦轉紅燈。（示意圖，本刊資料照）

國發會公布最新景氣對策信號，去年12月綜合判斷分數升至38分，燈號由黃紅燈轉為紅燈，象徵國內景氣重返熱絡區間，也是睽違一年再度亮出紅燈。國發會指出，AI相關應用需求持續擴大，帶動製造業接單、工業生產與出口動能同步升溫，是推升景氣的關鍵力量。

從構成指標觀察，去年12月多項指標表現回溫。其中，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，各增加1分。雖然受到今年春節落在2月影響，批發、零售及餐飲業營業額出現短期波動，但整體消費動能仍具支撐力。

國發會指出，AI相關應用需求仍是支撐景氣的重要引擎。隨著生成式AI、高效能運算及雲端資料中心持續擴建，帶動半導體、伺服器及相關供應鏈接單暢旺，使外銷訂單與工業生產維持成長動能。製造業在高階運算與關鍵零組件需求支撐下，成為本波景氣回升的核心。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，去年景氣燈號呈現「U型變化」，4月美國宣布對等關稅，市場在5～８月持續受到關稅不確定性影響；下半年因AI需求強勁，加上出口表現穩健，是近期景氣轉為熱絡的重要因素。她指出，從領先指標與同時指標來看，國內經濟仍維持正向循環，企業對短期營運展望相對樂觀。

在外部環境方面，台灣出口動能也受惠於全球科技投資回溫及部分國際貿易不確定性趨緩，有助於企業接單信心回升。不過，國發會也提醒，全球經濟仍存在多項風險因素，可能影響後續景氣走勢。

陳美菊指出，未來須留意三項主要風險，包括主要國家貿易政策走向仍具高度不確定性，可能牽動全球供應鏈布局；其次，主要經濟體貨幣政策分歧，恐加劇金融市場波動；第三，中國產能過剩問題若持續外溢，可能引發更多價格競爭與貿易摩擦，對出口形成壓力。

從內需面來看，勞動市場仍具支撐力，加班工時增加反映企業人力需求未減，但在高基期影響下，消費成長動能可能趨於溫和。國發會認為，後續景氣走勢將呈現「科技產業相對強、傳統產業分化」的態勢，產業間表現不均仍是觀察重點。

展望未來，國發會指出，在AI應用持續深化、出口動能穩定，以及投資信心回溫的情況下，國內景氣短期內可望維持在擴張區間。但在全球經濟不確定性仍高的情勢下，政策面與企業端仍需審慎因應，留意外部衝擊對景氣的影響。

