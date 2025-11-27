景氣燈號「黃紅燈」呈現穩步成長 國發會曝兩因素：最壞情況已過

受惠於台股大漲、AI需求帶動出口，10月景氣燈號持續亮出黃紅燈，對策信號綜合判斷分數35分。廖瑞祥攝



受到AI需求熱絡，台股創新高，國發會今（11/27) 日公布10月景氣燈號，持續亮出代表「轉向」的黃紅燈，對策信號綜合判斷分數35分。官員表示，領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示國內景氣仍穩步成長。

國發會每個月編制的景氣指數以燈號代表，藍燈為景氣「低迷」、綠燈為「穩定」，紅燈則為「熱絡」，黃藍燈、黃紅燈都代表「轉向」，在9項構成項目中，股價指數轉呈紅燈；其餘8項燈號維持不變。

國發會發布10月景氣對策信號，綜合判斷分數為35分，燈號續呈黃紅燈。國發會提供

國發會經濟發展處處長陳美菊說明，10月的綜合判斷分數35分，相較9月的上修值34分、增加1分，綜合判斷分數已經連續4個月上揚，後續仍要看基本面，若AI等剛性需求仍在，有機會亮出象徵熱絡的紅燈。

陳美菊表示，領先指標連續3個月上升，主要因外銷訂單指數拉升、台股大漲，製造業信心恢復中，而同時指標則是連續3個月下跌，受到傳統產業出口疲軟，影響國內生產與銷售。

在內需方面，陳美菊指出，國內的零售與餐飲的年增率已經由負轉正，加上10月新增連假帶動消費回溫，在普發現金、汽機車貨物稅減免、演唱會商機等因素加持下，民間消費逐步回溫。

近期傳出台美關稅談判結果即將出爐，陳美菊認為，要看最終的結果來決定影響程度，但最壞情況已經過去，產業逐漸了解美國談判方式，持續調整布局，政府也有因應措施來協助。

