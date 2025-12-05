景氣結構失衡 商研院：外熱更熱、內溫轉涼

▲內需的「民間消費」和「民間投資」相形見絀。商研院強調，服務業在各季經濟產值貢獻度與工業存在相當落差，且生產力遲滯不前，商業服務業部門存在潛藏結構性衰退的風險。（圖／Pexels）

[NOWnews今日新聞] 商研院最新商業服務業景氣循環分析，指出經濟呈現「外熱更熱，內溫轉涼」的結構性矛盾。雖然整體經濟成長率在出口的強勁貢獻下持續上升，但內需的「民間消費」和「民間投資」相形見絀。商研院強調，服務業在各季經濟產值貢獻度與工業存在相當落差，且生產力遲滯不前，商業服務業部門存在潛藏結構性衰退的風險。



「商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」統計顯示，景氣下行風險正在加速提高。CCCIS在今年10月已降至-0.4379個標準差，且預測若此一下行趨勢持續，到2026年4月將持續下降至-0.7782個標準差，代表「不均衡復甦」的分歧正在加速惡化。



商研院表示，在商業服務業內部，已有部分產業景氣顯著下行，譬如不動產及住宅服務業景氣急速下衰，其循環變動指數已降至-2.1708個標準差。



這主要是受到中央銀行為抑制房價飆漲而實施的7波信用管制政策衝擊，引發購屋者預期心理改變所致；住宿餐飲業因缺工潮導致的人力不足與成本上漲，景氣已步入衰退之境，循環變動指數為-1.6922個標準差。



此外，服務業受僱員工人數也持續下降，經標準化後的趨勢值為-1.1100個標準差，如今連「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」也開始止升轉降。在內需市場普遍降溫的背景下，唯一持續上行、保持穩定復甦的只有「批發及零售」，其經標準化的景氣循環變動指數高達+2.3433個標準差。



商業服務業景氣走勢從去年5月開始背離領先指標轉而下行，而領先指標綜合指數也繼而在今年2月觸頂轉降。領先指標的7個子指標中，下行指標個數首次超越上行指標個數，整體指標動能正明顯轉弱。

商研院表示，當前的景氣變動是勞動力短缺、物價上漲內部結構性改變，與央行信用管制、全球關稅戰等外部衝擊因素交織的結果，而產業結構失衡性景氣衰退，難以用總體經濟對策來應對。



因此，政府不能靜待經濟系統自行調適，而應針對產業結構的差異和特性，立即實施「適行業、適時、適地」的供給面改革，量身定做政策方針，為協助長期扮演我國經濟中流砥柱的中小企業克服資源限制和全球變局，商研院建議必須推動高科技密集、高知識密集、高資本密集的「智慧化跨域整合共享平台模式」。

