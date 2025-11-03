景氣谷底已過？ 中經院：言之過早

十月製造業ＰＭＩ中斷連續四個月緊縮轉為擴張，但中經院指出，傳產ＰＭＩ仍不是太好，因此要說關稅衝擊已經過去還太早。記者黃仲裕／攝影

中經院昨天發布十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數攀升至百分之五十點三，中斷連續四個月緊縮轉為擴張；不過，廠商對未來六個月展望指數仍處於緊縮，中經院院長連賢明說，ＰＭＩ指數雖回升，但六個月展望尚未轉樂觀，不能以此預期第四季走向正向，未來仍要審慎評估。

至於目前是否可以判斷景氣谷底已過？連賢明表示，很難回答，因為目前很大波動是外部環境，像是川普政策，所以要問川普的政策是否已過去？如果沒有，波動還在，一切都是言之過早。

除了台灣，歐亞主要經濟體的十月ＰＭＩ走勢不一，根據標普全球等機構昨公布的最新數據，中國大陸十月ＰＭＩ降至五十點六，低於上月的五十一點二；南韓十月ＰＭＩ則從五十點七下滑至四十九點四，再度落回五十的榮枯線以下，逆轉九月寫下今年一月以來首次擴張的成績。歐元區十月ＰＭＩ來到五十，略高於九月的四十九點八，正好位於成長與萎縮的臨界點。

凱投宏觀中國經濟學家黃梓純表示，「ＰＭＩ數據顯示，中國經濟在十月失去一些動能，製造與營建業的成長皆放緩」，「部分疲弱可能在短期內有所逆轉，但美中最新貿易『協議』帶來的出口提振將相當有限，而更廣泛的經濟逆風仍將持續」。

台灣方面，中經院副研究員陳馨蕙說，十月ＰＭＩ指數回升，主要是ＡＩ暢旺帶動半體封測與設備，以及關稅衝擊淡化，加上十月原本為淡季，但廠商為了補庫存及明年第一季短單預做準備，淡季狀況比預期好，但是否代表未來好轉，還要再觀察。

連賢明表示，關稅主要衝擊是傳產，傳產ＰＭＩ仍不是太好，目前比較好的都在ＡＩ及相關機械電力，因此要說關稅衝擊已經過去還太早，只能說是部分影響被ＡＩ產業抵消。

至於傳產狀況，連賢明分析，從數據來看，傳產表現沒有太大改善，但沒有變得更糟，當初大家擔心為了躲關稅提前拉貨，可能會導致第三季、第四季大崩盤，但目前沒看到，目前第四季沒有看得更糟。整體來說，不是傳產沒有被影響，而是比原先預估影響低。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，整個大趨勢仍是ＡＩ帶動成長，尤其上周美國好幾個大型科技公司都大幅拉升資本，且這些公司也有獲利，因此不擔心擴充硬體會有泡沫。比較擔心的是， 像OpenAI這類還未獲利，但資本支出很大，有些新創公司也是有相同疑慮。

