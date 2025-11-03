景氣谷底已過？ 中經院：言之過早
中經院昨天發布十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數攀升至百分之五十點三，中斷連續四個月緊縮轉為擴張；不過，廠商對未來六個月展望指數仍處於緊縮，中經院院長連賢明說，ＰＭＩ指數雖回升，但六個月展望尚未轉樂觀，不能以此預期第四季走向正向，未來仍要審慎評估。
至於目前是否可以判斷景氣谷底已過？連賢明表示，很難回答，因為目前很大波動是外部環境，像是川普政策，所以要問川普的政策是否已過去？如果沒有，波動還在，一切都是言之過早。
除了台灣，歐亞主要經濟體的十月ＰＭＩ走勢不一，根據標普全球等機構昨公布的最新數據，中國大陸十月ＰＭＩ降至五十點六，低於上月的五十一點二；南韓十月ＰＭＩ則從五十點七下滑至四十九點四，再度落回五十的榮枯線以下，逆轉九月寫下今年一月以來首次擴張的成績。歐元區十月ＰＭＩ來到五十，略高於九月的四十九點八，正好位於成長與萎縮的臨界點。
凱投宏觀中國經濟學家黃梓純表示，「ＰＭＩ數據顯示，中國經濟在十月失去一些動能，製造與營建業的成長皆放緩」，「部分疲弱可能在短期內有所逆轉，但美中最新貿易『協議』帶來的出口提振將相當有限，而更廣泛的經濟逆風仍將持續」。
台灣方面，中經院副研究員陳馨蕙說，十月ＰＭＩ指數回升，主要是ＡＩ暢旺帶動半體封測與設備，以及關稅衝擊淡化，加上十月原本為淡季，但廠商為了補庫存及明年第一季短單預做準備，淡季狀況比預期好，但是否代表未來好轉，還要再觀察。
連賢明表示，關稅主要衝擊是傳產，傳產ＰＭＩ仍不是太好，目前比較好的都在ＡＩ及相關機械電力，因此要說關稅衝擊已經過去還太早，只能說是部分影響被ＡＩ產業抵消。
至於傳產狀況，連賢明分析，從數據來看，傳產表現沒有太大改善，但沒有變得更糟，當初大家擔心為了躲關稅提前拉貨，可能會導致第三季、第四季大崩盤，但目前沒看到，目前第四季沒有看得更糟。整體來說，不是傳產沒有被影響，而是比原先預估影響低。
中研院經濟所研究員簡錦漢指出，整個大趨勢仍是ＡＩ帶動成長，尤其上周美國好幾個大型科技公司都大幅拉升資本，且這些公司也有獲利，因此不擔心擴充硬體會有泡沫。比較擔心的是， 像OpenAI這類還未獲利，但資本支出很大，有些新創公司也是有相同疑慮。
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
女星嫩尪被封「軟飯王」 他嘆：在家比工作還累
范姜彥豐遭到妻子粿粿控訴，婚姻期間經濟分配不均，包括她的工作或是房產，都是復出較多的那個，也讓部分網友揶揄范姜彥豐就是「軟飯男」，而男方則提出總總細節，來證實自己心力都花在孩子身上。但標籤貼上去很容易、撕下來很難，有的男生一輩子都沒辦法甩開這個稱號。鏡週刊Mirror Media ・ 47 分鐘前
「歐豬四國」風光 躍居區域經濟模範生 英法德落魄
風水輪流轉，15年前經歷歐債危機的「歐豬四國」，如今成了歐洲模範生，反倒是北部大國，如法國、英國、德國等，預算赤字大增，...聯合新聞網 ・ 53 分鐘前
台股神龍擺尾 國家隊撐腰…法人喊上攻29,500點之上
台股昨（3）日大洗三溫暖，早盤大漲261點，隨後翻黑，市場以為將出現連三根黑K之際，八大行庫等國家隊尾盤進場拉抬台積電，...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
台積電股價「華爾街也低估」？ 外媒曝合理水準：2027能翻倍
隨著AI產業蓬勃發展，台積電以獨步全球的技術獲利，市值已經來到大約1.5兆美元，外界看好有望在2027年達到3兆美元，但即便在AI供應鏈舉足輕重而且市值看漲，根據外媒報導，市場普遍還是低估台積電股價，並提醒該股票仍有看漲前例，更是值得長期關注的標的。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
東北季風襲北東偏涼！鳳凰颱風估明生成 恐達強颱「非常近台灣東部」
中央氣象署持續發布陸上強風特報，東北風偏強，4日晨至5日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
陸再增42台胞證落地簽口岸 國台辦：促兩岸人員往來
大陸國台辦日前預告，為進一步擴大開放，促進兩岸人員往來和交流合作，將擴大台胞證落地簽口岸。大陸國家移民管理局昨日進一步宣...聯合新聞網 ・ 39 分鐘前
主動式ETF狂潮！台股ETF飆200檔 總資產4.3兆元
證交所今（3）日表示，隨著主動式ETF大戰開打，主動統一全球創新（00988A)即將掛牌，我國ETF達200檔，總資產規模來到4.31兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
川習會唯一共識美降10%關稅 中經院長連賢明：中美貿易「看不出更樂觀」
全球矚目的「川習會」落幕後，美中雙方陸續透過聲明和談話公開會議內容。對此中華經濟研究院院長連賢明今（3）日受訪指出，近期美中領導人舉行的「川習會」雖受到市場高度關注，唯一較具體的共識是美國同意調降10%關稅，可以說這次會議讓情勢沒有變得更差，但也看不出變得更樂觀。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 19 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 3 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 20 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 18 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前