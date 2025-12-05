景氣起伏大收藏家出手審慎 羅芙奧2025秋拍趙無極奪魁

2025年秋季「現代與當代藝術」拍賣落槌照。

全球景氣忽冷忽熱，似乎也對藝術拍賣市場有所影響，本土最大拍賣公司羅芙奧日前舉辦2025年秋季「現代與當代藝術」拍賣，雖然今年投標氣氛審慎，但國際級大師作品依舊受到藏家青睞，本次拍賣最高的藏品是趙無極於1994年的油畫《12.10.1994》，最終以新台幣3600萬元成交，榮登全場最高價。整體秋拍金額也超過1.1億元，金額成交率達103.25%，圓滿收槌。

一年一度的羅芙奧2025秋季「現代與當代藝術」拍賣於11月30日假台北萬豪酒店隆重舉行，競投藏家與藝術愛好者，紛紛親臨預展現場觀賞作品。亞洲藝術市場保守觀望期間，投標氣氛審慎務實，然而國際級大師作品依然延續指標性，領航精彩拍賣成果，展現藏家收藏底蘊與精準眼光。全場以總成交金額台幣1億1967萬6000元，金額成交率達103.25%，順利成交圓滿收槌。

本次拍賣最高的藏品是趙無極於1994年的油畫《12.10.1994》，最終以新台幣3600萬元成交。

本次重要焦點拍品，趙無極創作於1994年的油畫《12.10.1994》，最終以新台幣3600萬元成交（含買方服務費，下同），榮登全場最高價。馬克．夏卡爾（Marc Chagall）1982年《鄉村景色》則是經雙方電話競投，以新台幣2280萬元成交，為本次拍賣次高價。

封面拍品朱德群《結構207號》，為藝術家「凝彩時期」傑作，則以新台幣840萬元成交，由書面競投藏家喜迎新藏。上述皆為國際市場長期支持之藝術大師，顯現收藏家蓄勢待發，靜候佳作現世，絕不容錯過經典大師佳作之態勢。

西洋當代雕塑吸睛，瑞士藝術家烏戈．羅迪諾納 （Ugo Rondinone）首次於台灣拍場現身，其標誌型「山脈系列」《銀藍山》雕塑以新台幣636萬元成交。經典巴黎畫派貝爾納．畢費（Bernard Buffet）《藍飛燕》作品象徵藝術家定居南法後的恬靜心境，風格鮮明，最終以384萬 萬成交，延續其存在主義風格作品的市場熱度。喬治．馬修（Georges Mathieu）《雷神索爾》，其抽象線條色彩鮮明， 以新台幣288萬元成交。

延續日本當代藝術魅力，奈良美智（Yoshitomo Nara）《無題》藍色小女孩信封原作，以台幣552萬元成交。草間彌生（Yayoi Kusama）魅力奏效，限量100件《南瓜》銅雕，以低市場估價策略奏效，吸引眾多買家競投，最終以新台幣456萬元。山本麻友香（Mayuka Yamamoto）經典動物男孩系列畫作《紅熊男孩》會前詢問度熱絡，由多支電話競價，以新台幣300萬元成交。

台灣現、當代藝術版塊成績可圈可點，前輩藝術家承先啟後，點亮當代藝術傳承薪火。台灣現代雕塑之父：楊英風90年代《飛龍在天》不鏽鋼雕塑，以一馬當先之姿，吸引現場與現場矚目，最終兩方激烈競價，以新台幣96萬元成交。平面畫作，陳庭詩《瞬息之流光（四聯福）》以新台幣132萬元成交。

在全球藝術市場尚未全面回溫的當下，稀珍作品仍舊是關注標的。本場拍賣仍展現國際大師作品的穩健行情、亞洲收藏家對台灣、日本藝術名家的高度支持。藝術市場回歸理性保守的選擇、重視作品質量，審慎期待再創榮景，羅芙奧藝術部持續推薦藝術經典，以饗藏家與藝術愛好者。

